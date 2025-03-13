На переговорах в Саудовской Аравии украинская делегация предлагала американской стороне подписать соглашение о полезных ископаемых, однако представители США взяли паузу.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

По их данным, США не только взяли паузу, но и высказали предложение подписать сразу "более широкое соглашение".

В то же время Украина выразила готовность в любой момент подписать уже подготовленный рамочный документ и сразу после этого начать разработку более конкретного соглашения.

Незадолго до переговоров в Джидде госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил о том, что сделка о недрах может быть не подписана в Джидде, так как "осталось ещё проработать множество деталей".

Напомним, после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме СМИ писали, что президент США решил ужесточить условия сделки, усилив ее выгодные стороны для Америки.

Ранее мы уже писали, что попавший в СМИ ещё до перепалки в Белом доме текст согласованного проекта сделки о недрах не содержал почти никакой конкретики и в нем не было гарантий возврата США уже выделенных в качестве помощи Украине средств, на чем постоянно настаивал Трамп.