В Джидде Украина предлагала США подписать соглашение о недрах, но американцы взяли паузу - СМИ
На переговорах в Саудовской Аравии украинская делегация предлагала американской стороне подписать соглашение о полезных ископаемых, однако представители США взяли паузу.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.
По их данным, США не только взяли паузу, но и высказали предложение подписать сразу "более широкое соглашение".
В то же время Украина выразила готовность в любой момент подписать уже подготовленный рамочный документ и сразу после этого начать разработку более конкретного соглашения.
Незадолго до переговоров в Джидде госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил о том, что сделка о недрах может быть не подписана в Джидде, так как "осталось ещё проработать множество деталей".
Напомним, после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме СМИ писали, что президент США решил ужесточить условия сделки, усилив ее выгодные стороны для Америки.
Ранее мы уже писали, что попавший в СМИ ещё до перепалки в Белом доме текст согласованного проекта сделки о недрах не содержал почти никакой конкретики и в нем не было гарантий возврата США уже выделенных в качестве помощи Украине средств, на чем постоянно настаивал Трамп.