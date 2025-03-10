Слова госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио о том, что сделка о недрах может быть и не подписана завтра на переговорах Украины и США в Саудовской Аравии, так как "осталось ещё проработать множество деталей", указывают на то, что текст соглашения будет отличаться от того, по поводу которого накануне перепалки в Белом доме уже договорились Киев и Вашингтон.

После перепалки журналисты писали, что президент США Дональд Трамп решил ужесточить условия сделки, усилив ее выгодность для Америки.

И, судя по всему, это действительно так, если Рубио говорит о том, что ещё нужно много чего проработать. Если бы речь шла уже о ранее согласованном тексте, то, понятно, что ничего бы дополнительно прорабатывать не пришлось.

Ранее мы уже писали, что попавший в СМИ ещё до перепалки в Белом доме текст согласованного проекта сделки о недрах не содержал почти никакой конкретики и в нем не было гарантий возврата США уже выделенных в качестве помощи Украине средств, на чем постоянно настаивал Трамп.

Между тем на днях агентство Bloomberg сообщало, что США требуют от Украины согласиться на быстрое прекращение огня с РФ в качестве условия подписания сделки о полезных ископаемых.