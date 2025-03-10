Если итоги встречи в Саудовской Аравии "понравятся" Вашингтону, поставки военной помощи Украине могут возобновить, но сделки о полезных ископаемых пока может не быть.

Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио на борту самолета, летящего в Эр-Рияд, сообщает телеканал CNN.

Главный американский дипломат заявил, что результаты встречи "будут иметь ключевое значение" для прекращения паузы в предоставлении военной помощи Украине со стороны США, добавив, что он надеется, что этот вопрос удастся разрешить.

"Я думаю, если мы выйдем оттуда с хорошей встречей, которая нам понравится, и мы сможем отчитаться перед президентом, то, я думаю, будут приняты решения относительно паузы", – сказал Рубио журналистам по пути в Саудовскую Аравию.

"Украинцы уже получают всю оборонительную разведывательную информацию, пока мы говорим", – добавил он.

Также Рубио заявил, что работа над сделкой о добыче полезных ископаемых продолжается, и что она не обязательно будет согласована на встрече во вторник.

"Осталось еще проработать множество деталей", – сказал он.

Кроме того, как сообщает агентство Reuters, Рубио добавил, что США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Киев пойдет ради мира.

Также госсекретарь США сообщил, что дата встречи американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина пока не определена.

Напомним, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф говорил, что представители США и Украины на переговорах в Саудовской Аравии в ближайшие дни будут обсуждать территориальные вопросы, протоколы безопасности, передачу американских разведданных и сделку о полезных ископаемых.

Мы разбирались в отдельном материале, договорятся ли на этой неделе о прекращении огня в Украине.