Представители США и Украины на переговорах в Саудовской Аравии в ближайшие дни будут обсуждать территориальные вопросы, протоколы безопасности, передачу американских разведданных и сделку о полезных ископаемых.

Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Между нашими командами, украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этому обсуждению, было много дискуссий. Я бы охарактеризовал это как прогресс. Я надеюсь, что будет достигнуто соглашение. На повестке дня находятся важные вопросы, такие как протоколы безопасности для Украины (это их беспокоит), территориальные вопросы и энергетический аспект. На обсуждении все стороны должны чётко обозначить свои ожидания. Тогда мы сможем начать обсуждать возможные компромиссы", - заявил Уиткофф.

Он добавил, что Вашингтон ожидает "значительного прогресса" от этих переговоров, передает Reuters. В частности, американцы надеются на подписание сделки по ископаемым.

При этом Уиткофф заверил, что США не прекращали передачу Украине разведданных, необходимых для обороны.

По данным СМИ, на переговорах в Саудовской Аравии США будут настаивать, чтобы Украина взяла на себя обязательства по прекращению огня.

На днях стал известен состав украинской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии.