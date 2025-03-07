Владимир Зеленский не планирует участвовать во встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, запланированной на вторник, 11 марта.

Об этом сообщила в Х журналист телеканала Fox News Джеки Генрих со ссылкой на информированный источник.

"Зеленский не будет присутствовать на встрече с американской делегацией во вторник, согласно источнику в его офисе. Зеленский сказал, что встретится с Мухаммедом ибн Салманом в понедельник, а затем его команда останется, чтобы встретиться с американцами в Джидде во вторник", - сказано в ее публикации.

Напомним, на следующей неделе в городе Джидда в Саудовской Аравии состоится встреча представителей США и Украины.

В вечернем обращении Зеленский сообщил, что в пятницу весь день на разных уровнях продолжалась наиболее интенсивная работа с командой президента США Дональда Трампа.