Владимир Зеленский сообщил, что сегодня весь день на разных уровнях продолжается наиболее интенсивная работа с командой президента США Дональда Трампа.

Об этом он рассказал в вечернем обращении.

"Много звонков – тематика ясна: мир как можно быстрее, безопасность как надежнее. Украина настроена максимально конструктивно", – сказал Зеленский.

Напомним, на следующей неделе в городе Джидда в Саудовской Аравии состоится встреча представителей США и Украины.

Война в Украине идет 1108-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продвинулись к югу от Суджи в Курской области, сообщает Deep State. На Покровском направлении пошли в контратаки ВСУ. Они смогли продвинуться в районе Успеновки, Котлино, Песчаного и Шевченково.

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