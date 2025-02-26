Зеленский готовится к переговорам с Трампом 28 февраля. Вечернее обращение
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в пятницу, 28 февраля, встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Об этом украинский президент заявил в своем традиционном вечернем обращении.
"Сегодня было много международной работы. Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу", - рассказал Зеленский.
Ранее Трамп заявил, что президент Украины приедет в Вашингтон для подписания соглашения по полезным ископаемым.
По словам Трампа, Штаты вернут деньги, которые предоставили Украине.
"Эта сделка принесет нам большое богатство. Я не хочу больше тратить денег на Украину", – сказал американский президент.
Напомним, сегодня Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашения с США об украинских недрах.
Мы рассказывали в отдельном материале, что написано в проекте договора о недрах между Украиной и Соединенными Штатами.
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