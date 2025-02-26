Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашения о недрах с США.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В скором времени Украина сделает важный шаг в рамках реализации плана победы. Будет подписано соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления... Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами", - заявил Шмыгаль.

По его словам, в соглашении есть шесть ключевых позиций:

Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет являться общей собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих стран. Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому. Украина будет вносить в фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов. США будут вносить взносы в фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины. Собранные фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. В соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса.

Напомним, Трамп заявил, что Штаты вернут деньги, которые предоставили Украине.

"Эта сделка принесет нам большое богатство. Я не хочу больше тратить денег на Украину", – сказал американский президент.

По его словам, 28 февраля в Вашингтон прилетит Зеленский для подписания сделки о ресурсах Украины.

Мы разбирались в отдельном материале, что написано в проекте договора о недрах между Украиной и США.