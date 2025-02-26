Кабмин одобрил подписание соглашения с США об украинских недрах
Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашения о недрах с США.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"В скором времени Украина сделает важный шаг в рамках реализации плана победы. Будет подписано соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления... Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами", - заявил Шмыгаль.
По его словам, в соглашении есть шесть ключевых позиций:
- Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет являться общей собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих стран.
- Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.
- Украина будет вносить в фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.
- США будут вносить взносы в фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.
- Собранные фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины.
- В соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса.
Напомним, Трамп заявил, что Штаты вернут деньги, которые предоставили Украине.
"Эта сделка принесет нам большое богатство. Я не хочу больше тратить денег на Украину", – сказал американский президент.
По его словам, 28 февраля в Вашингтон прилетит Зеленский для подписания сделки о ресурсах Украины.
Мы разбирались в отдельном материале, что написано в проекте договора о недрах между Украиной и США.