Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в пятницу 28 февраля в Вашингтон для подписания соглашения о полезных ископаемых.

Это подтвердил американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с членами правительства в Белом доме.

"Мы хорошо продвигаемся с РФ и Украиной. Президент Зеленский собирается приехать в пятницу, и это подтверждено", - сообщил президент США.

Также Трамп заявил, что Штаты вернут деньги, которые предоставили Украине.

"Эта сделка принесет нам большое богатство. Я не хочу больше тратить денег на Украину", – сказал американский президент.

Ранее сегодня в Белом доме заявили, что окончательный текст сделки ещё не согласован и сомневаются в целесообразности визита Зеленского в США.

Между тем Владимир Зеленский назвал важным, что в соглашение об украинских месторождениях полезных ископаемых появилось упоминание гарантий безопасности.

Отметим, что словосочетание "гарантии безопасности" действительно появились в 10-м пункте соглашения, но речь в нем не идет о том, что США их готовы предоставить. В тексте лишь написано, что "правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира".

В целом опубликованная сегодня в Украине версия проекта соглашения очень абстрактная и не соответствует идее вернуть США уже оказанную Украине помощь, на что делал упор Дональд Трамп.

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что договор с Украиной о полезных ископаемых еще не согласован и работа над ним продолжается.