Власти США отказываются включать предоставление Украине гарантий безопасности в соглашение о недрах.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинский источник.

На данный момент Украина передала Вашингтону свою редакцию соглашения без гарантий безопасности. Владимир Зеленский намерен обсудить их на личной встрече с президентом США Дональдом Трампом. А пока предлагается сконцентрироваться на структуре фонда, в который Киев будет переводить половину будущих государственных прибылей от природных ресурсов и инфраструктуры.

"С нашей стороны все готово. Мы завершили проект. Мы сделали все возможное, чтобы условия были разумными. В результате это рамочное соглашение о том, как создать фонд реконструкции Украины. Предусмотрено отдельное соглашение о том, как это будет работать. Наиболее проблемные пункты исключены из проекта, однако американская сторона всячески сопротивляется включению в документ гарантий безопасности", - сказал украинский чиновник.

Подробности о фонде одной из первых приводила газета The New York Times.

Сегодня журнал The Economist сообщил, что Украине потребуются сотни лет, чтобы выплатить своими недрами заявленный США долг в полтриллиона долларов за военную помощь.