Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал соглашение между Украиной и США о месторождениях. По его мнению, предложенный Вашингтоном вариант договора - это афера.

Такое заявление он сделал на форуме в Киеве "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Я не могу это воспринять. Это афера (украинский переводчик использовал слово "оборудка" - Ред.) касательно минеральных ресурсов. Ни одной копейки не должно пойти на этот фонд, который они предлагают создать совместно с Украиной. Здесь очень большая цена вопроса", - заявил экс-премьер Британии.

Джонсон также раскритиковал последние заявления Дональда Трампа об Украине и сказал, что нынешняя политика США противоречит курсу на поддержку Киева.

Напомним, Трамп хочет создать фонд объемом в полтриллиона долларов, который бы наполнила деньгами Украина в счет компенсации за уже оказанную американцами помощь.

Однако Владимир Зеленский вчера объявил, что Украина не признает долга перед США за уже оказанную помощь и не собирается ее компенсировать американцам.

При этом вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что переговоры о месторождениях находятся в завершающей стадии.

"Переговоры были очень конструктивными, и почти все ключевые детали были окончательно согласованы. Мы намерены завершить его в кратчайшие сроки и приступить к его подписанию", - написала она в Х.

Украина хочет, чтобы соглашение было подписано Зеленским и Трампом в Вашингтоне.