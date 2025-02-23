Президент США Дональд Трамп в рамках сделки по ископаемым хочет получить от Украины 100% надбавки с оказанной помощи. За каждый доллар помощи Штаты хотят получить два доллара.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

"Это будут выплачивать десять поколений украинцев. Я это не подписываю", - добавил Зеленский.

Он подтвердил, что в новом варианте сделки по ископаемым появилась цифра в 500 миллиардов долларов.

"Тогда стало понятно, что речь о долге, что это не инвестиция... Если эти деньги идут в фонд, и ничего из-за границы не приходит, и это мы отдаем долг", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что подписание договора о полезных ископаемых с Вашингтоном - "вопрос ближайшего времени".

В то же время западные издания сообщали, что Украина выступила против требований США о создании фонда в размере 500 миллиардов долларов в рамках сделки о полезных ископаемых.

Перед этим предполагаемые детали сделки опубликовала газета The New York Times. По её данным, американцы требуют подписать соглашение, которое ещё жёстче, чем то, что предлагалось Зеленскому в начале.

Мы разбирались в отдельном материале, почему начался конфликт между Украиной и США вокруг "сделки по недрам".