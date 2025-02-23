Украина выступила против требований США о создании фонда в размере 500 миллиардов долларов в рамках сделки о полезных ископаемых.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Фонд компенсирует США помощь, предоставленную охваченной войной стране с начала вторжения России. Украина утверждает, что фактическая сумма примерно в пять раз меньше и составляет более 90 миллиардов долларов, сказал человек, попросивший не называть его имени, поскольку переговоры являются частными", - пишет издание.

Напомним, днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США потратили на Украину 350 млрд долларов. При этом, Пентагон в тот же день заявил, это сумма равна 183 млрд.

Издание сообщает, что первоначальное предложение предусматривало передачу американцам 50% от продаж лицензий и других доходов от минералов, нефти, газа и портов.

По словам украинского чиновника, в новом проекте договором такого прямого требования нет, "однако отсутствие гарантий будущей военной и финансовой помощи остается камнем преткновения на переговорах".

К тому же у Владимира Зеленского хотят, чтобы окончательное соглашение было подписано в присутствии президентов США и Украины.

"Зеленский, который встречался с Келлоггом в четверг, настаивал на встрече с Трампом до любой потенциальной встречи лидера США с президентом России Владимиром Путиным", - добавляет Bloomberg.

Ранее предполагаемые детали сделки опубликовала газета New York Times. По её данным, американцы требуют подписать соглашение, которое ещё жёстче, чем то, что предлагалось Зеленскому в начале.

В Минфине США заявили, что в случае заключения сделки с Киевом по добыче полезных ископаемых Вашингтон получит контроль над фондом восстановления Украины, что позволит избежать коррупции.