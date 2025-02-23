Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты потратили 350 миллиардов долларов на войну в Украине. Эта цифра значительно превышает сумму, зафиксированную Министерством обороны и межведомственной наблюдательной группой, отслеживающей ассигнование США в Украине.

Об этом пишет "Голос Америки".

По данным межведомственной наблюдательной группы, отвечающей за представление отчетов Конгресса, с момента незаконного вторжения России в феврале 2022 года Конгресс США выделил Украине около 183 миллиардов долларов.

Пентагон подтвердил изданию, что США из этой суммы направили Украине 65,9 миллиарда долларов военной помощи, и еще 3,9 миллиарда долларов, которые Конгресс санкционировал в виде военной помощи Киеву, остаются неизрасходованными.

Около 58 миллиардов долларов из 183 миллиардов долларов общей помощи Украине было потрачено в США.

Эти средства были направлены непосредственно на развитие американской оборонной промышленности либо путем замены старого оружия, переданного Киеву, на новое оружие американского производства, либо путем прямых инвестиций в промышленность.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что США дали около 100 миллиардов - оружием и финансами.

Война в Украине идет 1096-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.