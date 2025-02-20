Без военной помощи США Украина способна продержаться против России не более шести месяцев. А Европа не в состоянии заменить американскую помощь.

Об этом сообщает издание Le Monde, напоминая слова бывшего заместителя главы Генерального штаба ВСУ Игоря Романенко, сказанные 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

Научный сотрудник Бременского университета Николай Митрохин считает, что нынешних американских поставок при условии их экономного использования хватит до середины лета или осени.

При этом помощь от США имеет решающее значение для противовоздушной и противоракетной обороны Украины, состоящей в основном из систем Patriot. А для глубоких ударов по территории РФ часто применяются американские ракеты ATACMS.

США являются крупным поставщиком 155-мм артиллерийских снарядов. Издание пишет, что Соединенные Штаты могут повлиять на передачу европейцами американских самолетов F-16, которая только что началась, или на всю поддержку, оказываемую в плане обмена разведданными и обеспечения безопасности украинских телекоммуникаций.

Насчет всех этих направлений помощи пока не было комментариев, однако заморозка средств USAID уже отразилась на спутниковых терминалах Starlink, поставки которых были профинансированы американским агентством. И пока непонятно, сохранит ли глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск их работу в будущем.

Накануне волонтер заявила, что Маск может в любой момент отключить Starlink на фронте и ВСУ потеряют много людей.

Напомним, президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский вступили в жесткий публичный конфликт. Подробнее об этом "Страна" писала в отдельном материале.