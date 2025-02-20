Лондон и Париж предложат президенту США Дональду Трампу разместить свои войска в Украине не на линии фронта, а в городах и на ключевых объектах. А также сосредоточить более крупные силы в сопредельных с Украиной странах НАТО, которые вмешаются в случае новой войны. При этом план предусматривает обязательство США вступить в войну в случае нового вторжения России.

Такой англо-французский план премьер Британии Кир Стармер на следующей неделе представит Трампу в Вашингтоне, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. При этом сами чиновники говорят, что это не миротворческие силы, а "силы принуждения к миру или силы сдерживания".

Издание пишет, что Англия и Франция заявят о готовности отправить менее 30 тыс. европейских военнослужащих, которые будут размещены вдали от линии фронта - в городах, портах, на АЭС и других критически важных объектах инфраструктуры. При этом "нет никаких ожиданий", что на них будет распространяться пятая статья НАТО.

Вместо отправки большого контингента предлагается полагаться на "технический мониторинг", включая разведывательные, наблюдательные и разведывательные самолеты, беспилотники и спутники, чтобы обеспечить "полную картину происходящего".

Подкрепить эти силы огневой мощью, чтобы "отслеживать и отражать эти атаки", чтобы вновь открыть воздушное пространство Украины. И направить военно-морские патрульные корабли в Черное море для отслеживания угроз торговым судоходным путям.

От США европейцы предлагают разместить истребители и ракеты в состоянии боевой готовности в Восточной Европе (например, в Румынии и Польше), чтобы нанести удар, если Россия нарушит условия перемирия (то есть, предлагается американцам взять на себя обязательство вступить в войну против РФ).

При этом предлагается разместить "значительно более крупные" многонациональные сухопутные силы на восточных границах НАТО, "чтобы при необходимости выдвинуться для защиты европейских войск на территории Украины".

"Причина, по которой это не миротворческие силы, а силы принуждения к миру или силы сдерживания, заключается в предположении, что поддержка, прекращение огня, судебные разбирательства дали вам основу для чего-то, что может быть более легким по своей конструкции", - говорит чиновник.

Что это значит?

"Сообщения в СМИ о том, что британский премьер Стармер везет в Вашингтон план размещения европейских войск в Украине выглядят несколько странными с учетом того, что никаких решений по этому поводу в самой Европе не принималось. В частности, никаких решений не было принято после двух созванных Макроном на этой неделе "экстренных саммитов" европейских лидеров.



Некоторые страны ЕС уже заявили, что не намерены посылать свои войска, а Шольц сказал, что вообще этот вопрос обсуждать "крайне неуместно", пока продолжается война. Скептическими были оценки и многих других европейских лидеров.



Еще более странным выглядит то, что в "план Стармера" включено обязательство США вступить в войну с РФ в случае нового вторжения в Украину. При том, что Трамп и его администрация все время заявляет, что США ни посылать войска, ни, тем более, воевать за Украину с Россией не собираются.



Тогда в чем смысл презентации Трампу "плана Стармера"? Не исключено, что расчет в том, что американский президент, не вчитываясь в детали, назовет этот план "прекрасным" и, в целом, с ним согласится. Что сорвет затем любые мирные переговоры с РФ (с учетом того, что Россия уже выступила категорически против иностранных войск на украинской территории) и война продолжится. Именно в этом, возможно, и есть главная задача британского плана.



Вероятно, с такой же целью в последнее время в СМИ со ссылкой на "источники" распространяется информация, что у Трампа рассматривают возможность автоматического принятия Украины в НАТО в случае нового нападения РФ. И хоть это и прямо противоречит всему тому, что говорит по поводу членства Украины в НАТО Трамп и его администрация, нельзя исключать, что подобные идеи ему также предлагаются, чтоб торпедировать мирные переговоры на старте.



Впрочем, не факт, что эти попытки окажутся успешным. Пока у Трампа, судя по его заявлениям, совсем иной настрой", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".