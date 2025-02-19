Лидеры стран Евросоюза снова смогли принять решение об отправке военного контингента в на подконтрольные Киеву территории.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в ходе местной пресс-конференции.

Судя по тому, что никаких других заявлений не поступало, эта телеконференция так же не привела к каким-либо совместным решениям тех или иных стран Европы.

Напомним, сегодняшний онлайн-саммит глав европейских правительств также собрал президент Франции Эммануэль Макрон.

Перед этим Макрон созывал европейских лидеров на вторую встречу, чтобы обсудить ситуацию Украины.

Это произошло после того, как его первый чрезвычайный саммит в Париже закончился провалом.

Российско-украинский вооружённый конфликт продолжается 1092 дня. Последние новостями с главными событиями 19 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска снова продвинулись вдоль трассы на Запорожье к западу от Курахово и вошли с юга в село Константинополь, которое имеет ключевое значение для ликвидации андреевского мешка, где удерживает позиции украинская армия. Вместе с этим противник продолжает наступление к западу от Великой Новосёлки.

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