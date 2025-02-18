Анализируем итоги 1091-го дня войны в Украине.

О чем договорились в Эр-Рияде

Главное событие дня - в столице Саудовской Аравии состоялись первые официальные переговоры США и России после начала полномасштабной войны в Украине. Они продолжались около пяти часов и оценки их итогов с обоих сторон позитивные.

Лавров сказал, что стороны "не только слушали, но и слышали друг друга" и добавил, что Россия и США на переговорах занимались налаживанием отношений и "довольно небезуспешно".

А Стивен Уиткофф заявил, что "Вашингтон не мог представить себе лучшего результата".

А вот со стороны Зеленского и многих западных СМИ комментарии шли негативные и крайне тревожные.

Детально все заявления США и РФ после переговоров мы уже приводили здесь.

Сейчас же остановимся на ключевых моментах.

1. Как подтверждают и Вашингтон, и Москва, утвержден формат дальнейших переговоров и "механизм консультаций" по Украине. И они, соответственно, будут продолжаться. Глава МИД РФ Лавров добавил, что будут официально назначены спецпредставители от обеих стран, которые в дальнейшем будут курировать процесс по Украине и контатировать между собой.

Уже сейчас понятно, что таким представителем от США будет не Кит Келлог, которого сегодня в Эр-Рияде не было. Представитель Путина Ушаков заявил, что Келлог будет вести разговоры с Европой и Украиной (Келлеог в Киеве будет уже завтра). Российский же трек по логике должен возглавить уже летавший в Москву Стивен Уиткофф (он сегодня был на встрече), но официально это пока не подтверждено.

Кроме спецпредставителей, будут работать и отдельные команды переговорщиков, которых утвердят президенты. Видимо, это связано с разными темами переговоров, которые не ограничиваются Украиной.

СМИ пишут, что встреча Трампа и Путина может состояться на следующей неделе, но Ушаков этого пока не подтвердил.

2. Кроме схемы дальнейших переговоров, затрагивались и конкретные темы по урегулированию в Украине.

Россияне заявили, что американцы на встрече опровергли "план Келлога" по территориальным уступкам со стороны России (Келлог озвучивал такие мысли на Мюнхенской конференции). В США эту тему не комментировали.

Также российские переговорщики заявили, что выступают против ввода миротворцев в Украину из стран НАТО, включая европейских - в любом формате и под любым флагом. Причем это заявление сегодня звучало не только от Лаврова, который присутствовал на переговорах, но и от других российских дипломатов.

Это, собственно, является ответом на активно обсуждаемую на Западе идею ввода в Украину европейских миротворцев. Москва категорически против этого (о миротворцах мы еще отдельно скажем ниже).

Еще одно важное заявление от РФ - требование не просто обещания не принимать Украину в НАТО, а аннулировать обещание саммита в Бухаресте 2008 года, где Киеву обещалось членство без указания конкретных сроков. Прозвучало это вне формата переговоров - заявление сделал МИД РФ - но во время их проведения.

После россиян свои комментарии к украинской теме дали представители США.

Госсекретарь Рубио заявил, что "Западу придется отменять санкции против России в случае урегулирования украинского конфликта". Также, по его словам, все стороны должны пойти на уступки для окончания войны.

Также Рубио и Уолтц заявили, что ЕС тоже должен участвовать в переговорах по Украине, поскольку он вводил санкции против России. Американцы уже сейчас "активно консультируются" с западными союзниками по этому вопросу, и "никто не останется в стороне".

Рубио дал намек на следующий раунд переговоров, сообщив, что он затронет вопросы территорий и гарантий безопасности. По его словам, США стремятся к "окончательному, а не временному решению" по завершению войны, Трамп хочет закончить войну "справедливо" и избежать ее повторения.

3. Стороны также выразили готовность восстанавливать отношения помимо Украины.

По словам Рубио, уже есть договоренность о восстановлении прежней численности сотрудников посольств в Москве и Вашингтоне. Лавров сообщил, что стороны решили назначить послов и восстанавливать сотрудничество в разных сферах. Американская сторона также заявила о сотрудничестве с Россией по "геополитическим интересам" и "экономическим возможностям" после завершения войны в Украине. О том, что стороны наметили планы по восстановлению отношений между двумя странами в разных сферах заявил по итогам переговоров и российский МИД.

Что означают итоги переговоров и что происходит за кулисами?

Главный вывод из заявлений после встречи - Россия и США на вполне позитивной ноте запустили как процесс восстановления отношений, так и механизм мирных переговоров по Украине для завершения войны. Причем последние были запущены без участия Киева, вопреки многочисленным призывам Зеленского. А его негативные комментарии о переговорах (о них ниже) только подчеркнули этот момент.

Естественно, это не означает, что процесс переговоров будет простым. Согласование условий будет очень сложным. Более того, Зеленский уже несколько дней подряд дает понять, что вообще может не принять участие в переговорах. Но, по большому счету, пространство для маневра у него сейчас небольшое, потому что альтернативы завершению войны для него гораздо хуже. А потому шансы на мир есть.

Что касается условий по прекращению боевых действий, то публично о них было после встрече сказано немного. Однако можно выделить три ключевых в этом плане заявлени, два из которых сделала Москва, а одно - Вашингтон.

Лавров, как писалось выше, заявил, что американцы назвали "фейком", озвученные Келлогом планы добиваться от РФ территориальных уступок (то есть уже захваченные земли россияне отдавать не намерены). Кроме того, он же заявил, что против присутствия европейских миротворцев в Украине, чем сделал еще более проблематичной идею ввода западных войск после окончания боевых действий (при том, что и до того вокруг этого вопроса единства в Европе не было).

Рубио же сказал, что после завершения войны санкции против РФ будут сняты. Причем, из его слов выходило, что будут сняты не только американские, но и европейские санкции (именно с этим он связал необходимость привлечения к переговорам Европы). Напомним, что снятие санкций являлось одним из условий завершения войны в Украине, которое озвучил Путин в июне 2024 года.

Но это все то, что было сказано публично.

Больше о том, какой формат завершения войны сейчас обсуждают США и РФ, сообщают американские журналисты со ссылкой на источники.

Телеканал Fox News сообщил, что США и РФ обсуждают план, по которому в Украине сперва устанавливается прекращение огня, затем проводятся выборы и только потом подписавается мирное соглашение.

Отметим, что ранее сегодня о таком плане Трампа сообщал немецкий депутат Европарламента. А ранее о нем писали и другие СМИ. В том числе "Страна".

При этом отдельные элементы такого плана уже подтверждали официально и представители Трампа, да и он сам. В Белом доме уже неоднократно выступали за прекращение огня как можно скорее. И намекали, что выборы нужно проводить.

Fox News пишет, что и США, и Россия считают выборы в Украине ключевым условием успеха процесса урегулирования. При этом Трамп и Путин "считают шансы на переизбрание действующего президента Украины низкими".

Кроме того, Трамп "готов принять любой результат выборов", включая возможность избрания пророссийского кандидата, утверждает Хайнрич со ссылкой на собеседников из Украины. Путин же, по данным источников издания, также считает такую вероятность высокой. И в целом убежден, что "любой другой кандидат, кроме действующего президента Украины, будет более гибким и готовым к переговорам и уступкам".

Напомним, что Трамп ранее публично говорил, что у Зеленского "низкий рейтинг". При этом сам укранский президент за последние дни дал несколько очень резких комментариев против проведения выборов, пока война не кончится на условиях Киева - и даже призвал тех, кому они нужны быстрее "менять гражданство".

Эта реакция Зеленского косвенно подтверджает, что о необходимости отправиться на выборы украинскому президенту в Штатах не только намекают через СМИ, но и говорят, вероятно, в личных беседах.

И в целом такая диспозиция для него выглядит крайне тревожно. Особенно, если действительно по вопросу выборов и перспектив на них Зеленского Трамп и Путин пришли "к общему знаменателю".

К слову, Лавров сказал, что такой "трехступенчатый план" (перемирие-выборы-мирный договор) он не видел. Однако, это, естественно, не означает, что он он по разным каналом обсуждается между Москвой и Вашингтоном.

Реакция Украины и Европы

С учетом всего сказанного выше, крайне негативная реакция Зеленского на переговоры в Эр-Рияде не удивляет.

Сам он находился сегодня в Турции и отменил свой завтрашний визит в Саудовскую Аравию, перенеся его на март.

Он заявил, что Украина не пойдет на выполнение ультиматума, если их озвучат США и РФ. По словам президента Украины, у него "сложилось впечатление", что "США сейчас обсуждают с Россией ультиматум, который Путин поставил в начале полномасштабной войны.

"Снова об Украине без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на такие ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас пойдем на это?" - заявил Зеленский.

Он также сказал, что для него было сюрпризом, что Украину на эту встречу не пригласили.

"Нельзя принимать решение без Украины как завершить войну в Украине. Те или иные условия нас не приглашали на эту встречу. Российско-американская встреча в Саудовской Аравии. Для нас это было сюрпризом. Так же как и для многих", – заявил Зеленский.

Издание Bloomberg в своей статье пишет, что США и Россия вместе были против того, чтоб звать на встречу в Эр-Рияде украинских представителей, хотя Саудовская Аравия это и предлагала.

И, в целом, статья эта была выдержана в крайне мрачных тонах.

"Зеленский исключен из обсуждения США с Россией судьбы Украины", - гласит заголовок публикации.

"То, что лидер, которого во всем мире чествуют за то, что он бросил вызов "вторжению" России, просит информацию о переговорах у посредника (его должен был проинформировать о результатах переговоров наследный принц Саудовской Аравии - Ред.) подчеркивает сейсмический сдвиг в дипломатии США после разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным на прошлой неделе. Этот разговор и перспектива встречи на высшем уровне между ними свидетельствуют о головокружительной скорости, с которой новая администрация США пытается достичь соглашения о прекращении военного конфликта", - пишет Bloomberg.

В тоже время издание дает понять, что на самом деле пространство маневра у Зеленского не очень большое. Так как если Зеленский просто "отклонит ультиматум", то это может оттолкнуть США - крупнейшего военного союзника Украины.

Об этой угрозе ранее писала и "Страна". Худший вариант для Украины (намного худший, чем завершение войны без гарантий безопасности), это продолжение боевых действий в условиях отказа Америки в поставках оружия из-за нежелания Зеленского идти на переговоры.

Поэтому Зеленский и Европа, как пишет Bloomberg, пытаются найти сейчас способы повлиять на Трампа и избежать сделки по принципу "либо соглашайтесь, либо уходите".

Однако не очень понятно, сможет ли Европа здесь сказать свое слово. Тем более слово, поперек Трампу. Пока она подобной готовности не демонстрирует.

Более того, Европа, похоже, пока не определилась сама, как ей себя вести в данной ситуации. И сможет ли она закрыть потребности Киева в финансах и оружии, если их откажутся давать американцы. И готова ли давать свои гарантии безопасности, в виде ввода, например, миротворцев, если война все ж таки закончится.

Ответы на эти вопросы, по идее, должен был дать прошедший вчера в Париже экстренный саммит европейских лидеров, которых созвал Макрон. Однако, ни по одному ключевому вопросу (включая отправку миротворцев) договоренностей достигнуто не было.

О том, что не было принято никаких решений ещё вчера сообщил премьер-министр Польши Туск. На это указывают и заявления Макрона после саммита, который также ни о каких решениях не упоминал.

Лишь в очередной раз заявил о необходимости "прочных и надежных гарантий безопасности" для Украины. "В противном случае есть риск, что прекращение огня закончится так же, как и Минские соглашения", - сказал он. Что касается военной помощи и расходов на оборону, то Макрон просто сказал, что "работа будет продолжена".

"Работа будет продолжена на основе предложений Европейской комиссии, как по поддержке Украины, так и по развитию и инвестированию в нашу оборону. Эту повестку дня, определенную в 2022 году на Версальском саммите, нужно просто реализовать", - написал Макрон.

Также он после саммита созвонился по отдельности с Зеленским и Трампом. Трамп разговора с Макроном не комментировал, а Зеленский подтвердил разговор и тоже высказался против остановки огня.

"Есть общее видение того, что должны быть надежные и сильные гарантии безопасности. Любое другое решение, например, хрупкое прекращение огня, станет лишь очередным обманом со стороны России и предпосылкой новой российской войны против Украины или других стран Европы", - сказал Зеленский.

Издание Politico, говоря о саммите в Париже, сделало вывод, что "лидеры Европы не находят быстрого ответа на бомбу Трампа против Украины". "После 3,5-часовой встречи в президентском дворце Елисейского музея реакция Европы лидеров на самый большой за последние десятилетия сдвиг в расчетах безопасности была разочаровывающей", - говорится в статье.

"Лидеры не выдвигали новых совместных идей, спорили из-за отправки войск в Украину и в очередной раз произносили банальности о помощи Украине и увеличении расходов на оборону", - пишет издание.

По его данным, основной спор заключался в том, отправлять ли войска в Украину, если будет достигнута договоренность о прекращении войны. "Но консенсуса по этому вопросу не было", - говорится в материале. Против выступили Польша и Германия, также пока не дала согласия Дания, которая потребовала сперва "многое прояснить".

Напомним, что даже британский премьер Стармер, который накануне заявил, что готов послать войска, после саммита в Париже сделал оговорку - что отправка миротворцев потребует гарантий безопасности от США.

В общем и целом, саммит не продемонстрировал то, чего от него многие ожидали - готовности Европы взять на себя ответственность за безопасность и военную помощь Украине даже в случае, если США прекратят помощь. Наоборот - красной нитью через комментарии всех сторон проходило прежнее требование к Вашингтону дать американские гарантии безопасности, чего Вашингтон, на данный момент, судя по комментариям команды Трампа делать не хочет.

Как мы уже писали, отсутствие конкретных решений и результатов саммита может стать дополнительным аргументом для тех сил в Украине и в Европе, которые выступают за скорейшее завершение войны.

И еще один небольшой, но показательный штрих к общей ситуации: Зеленский не записывает свои традиционные вечерние обращения с прошлого четверга, 13 февраля. Такого большого перерыва он не делал ни разу за всю войну. Напомним, что 12 февраля состоялся разговор Трампа с Путиным.

Ситуация на фронте

Российские войска снова продвинулись вдоль трассы на Запорожье к западу от Курахово и вошли с юга в село Константинополь. Оно имеет ключевое значение для ликвидации Андреевского "мешка", который продолжают удерживать ВСУ.

Также россияне продолжают наступление к западу от Великой Новоселки. Там они продвинулись в сторону Бурлацкого. Отметим, что активное наступление под Великой Новоселкой РФ начала с 10 февраля (на карте - динамика фронта с этой даты). Там продвижения у РФ идут практически каждый день. На это направление недавно был назначен командовать со стороны ВСУ генерал Наев (после того, как дал критическое в адрес властей Украины интервью).

Ночью "Шахед" попал по многоэтажке в городе Долинская Кировоградской области. Пострадали три человека – мать и двое детей. 38 человек были эвакуированы. Также ночью беспилотники атаковали Киев, что вызвало несколько пожаров.

Со вчерашнего дня обсуждается удар Украины по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" в Краснодарском крае РФ. По ней перекачивается нефть через Каспийский трубопроводный консорциум, но теперь станция остановила свою работу. И прокачка нефти по трубопроводу уменьшалась.

Сама Россия больших убытков от этого не понесла, так как по КТК транспортируется на экспорт нефть, добываемая в Казахстане. Но так как среди акционеров консорциума находятся иностранные компании, включая крупнейшую американскую энергетическую корпорацию Chevron, Москва решила вынести эту тему на международный уровень.

Сегодня ее поднял Лавров на переговорах с американцами. Он призвал "дать Зеленскому по рукам".

Российский вице-премьер Новак заявил, что атака БПЛА на станцию – это "ответ Украины на переговоры РФ и США".

А Путин предложил иностранным акционерам Каспийского трубопроводного консорциума, несмотря на санкции поставить оборудование для ремонта нефтепровода после вчерашней атаки беспилотников.

"Если зарубежные инвесторы заинтересованы в восстановлении работы КТК, то тогда пусть, несмотря на все санкции, организовывают поставку необходимого оборудования", - заявил президент РФ.

То есть, тема удара по нефтеперекачивающей станции КТК стала использоваться Россией для того, чтоб подключить к теме американцев. Возможно, для давления на Киев. А также для актуализации вопроса снятия санкций.