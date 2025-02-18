В Эр-Рияде закончились переговоры делегаций США и РФ. Они стали первыми официальными с начала полномасштабной войны в Украине. Обе стороны дали позитивные оценки итогам разговора и договорились вести диалог дальше.

Главные заявления сторон в Саудовской Аравии.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что стороны согласовали, как будет идти процесс урегулирования российско-украинской войны. И как только будет известен представитель США по переговорам, Москва назначит такого же своего представителя.

Другие его заявления:

Американцы стали "лучше понимать позицию" РФ. Россия и США на переговорах занимались налаживанием отношений и "довольно небезуспешно".

Россияне и американцы договорились назначить послов и восстанавливать сотрудничество в разных сферах.

На переговорах опровергли "план Келлога" с территориальными уступками со стороны России (Келлог озвучивал эту идею на Мюнхенской конференции по безопасности, сегодня его на переговорах ее не упоминали.)

Россия против ввода миротворцев в Украину из стран НАТО, включая европейских, в любом формате.

О том, что переговоры прошли неплохо и включали "серьезный разговор по всем вопросам", сказал и помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Также, по его словам:

достигнута договоренность о продвижении двусторонних отношений и уважении интересов друг друга, но сближение позиций пока в процессе;

отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в свое время, решение о начале таких переговоров примет Путин;

возможность встречи Путина и Дональда Трампа на следующей неделе остается неопределенной.

Еще один российский представитель Кирилл Дмитриев отметил, что переговоры были позитивными. По его словам, "две великие страны не могут не общаться друг с другом".

В США тоже уверяют, что довольны переговорами, а их результат оказался "лучше, чем можно было представить", как сказал спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что "Западу придется отменять санкции против России в случае урегулирования украинского конфликта". Также, по его словам:

создается механизм консультаций для устранения "раздражителей" в отношениях РФ и США, назначаются команды для работы по Украине;

достигнута договоренность о восстановлении прежней численности сотрудников посольств в Москве и Вашингтоне;

достигнуты договоренности о сотрудничестве по "геополитическим интересам" и "экономическим возможностям" после завершения войны;

все стороны должны пойти на уступки для окончания войны;

ЕС тоже должен участвовать в переговорах об урегулировании в Украине, поскольку он вводил санкции против России;

американцы "активно консультируются" с западными союзниками по поводу Украине (что подтвердил и помощник Трампа Майкл Уолтц, который заверил: никто не останется в стороне);

дальнейшие переговоры затронут вопросы территорий и гарантий безопасности;

США стремятся к "окончательному, а не временному решению" насчет завершения войны, Трамп хочет закончить войну справедливо и избежать ее повторения.

Накануне Владимир Зеленский говорил, что Киев не будет признавать результат переговоров США и РФ в Эр-Рияде.