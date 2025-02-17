Украина не станет признавать результаты переговоров США и РФ в Саудовской Аравии, который состоятся завтра. Причина этого - отсутствие на них представителя украинской стороны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеобрифинга в ОАЭ, передают СМИ.

"Украина не будет принимать (участия - Ред.), Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", - сказал президент Украины, комментируя завтрашнюю встречу представителей США и РФ.

При этом он допустил участие Китая в переговорах о завершении войны в Украине. По его словам, Китай может предоставить гарантии безопасности.

"Участие Китая в переговорах по урегулированию в Украине не исключено, так как Пекин может предоставить гарантии безопасности", - заявил Зеленский.

Он сообщил, что в Мюнхене "мы, кажется, впервые увидели заинтересованность Китая в вопросе завершения войны".

"Я думаю, что это благодаря тому, что сейчас ускоряются все процессы. Мы не можем быть против, когда страны, особенно глобального Юга, заинтересованы в помощи Украине закончить войну. Я думаю, после этой встречи может быть продолжен диалог на другом уровне", - отметил президент Украины.

Зеленский также заявил, что его визит в Саудовскую Аравию начнётся завтра, но это не будет связано с российско-американскими переговорами. Однако президент спросит об этих переговорах у саудовского премьера Мухаммеда ибн Салмана.

Ранее Зеленский уже говорил, что Украину никто не приглашал на переговоры в Саудовскую Аравию. Также он отказался встречаться с представителями РФ до тех пор, пока не будет выработан совместный с Западом план прекращения боевых действий.