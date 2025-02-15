Украину никто не приглашал на переговоры в Саудовскую Аравию, которые недавно анонсировал президент США Дональд Трамп. И где, по его словам, должны были встретиться украинские и российские представители.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене.

Украинский лидер также назвал "немного странной" саму возможность переговоров с россиянами в Саудовской Аравии, поскольку до этого не проходило аналогичных переговоров Киева и его "стратегических партнеров".

"Насколько я помню, Россия не является нашим стратегическим партнёром", – добавил Зеленский.

Кроме того, украинский президент отказался встречаться с представителями РФ до того, пока не будет выработан совместный с Западом план прекращения боевых действий.

Зеленский также в целом раскритиковал подготовку встречи президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина в Эр-Рияде.

"Я видел, кто-то говорит, что в Саудовской Аравии будет встреча на уровне президентов США и РФ. Какие-то мирные переговоры. Даже наш флаг поставили... Я не знаю, что это. Это не серьёзно", – сказал Зеленский в Мюнхене.

Ранее президент анонсировал свой визит в Эр-Рияд, но заявлял, что никакие встречи с представителями США или РФ там не запланированы.

Также в Офисе президента подтвердили слова Зеленского, что украинские представители не поедут в Саудовскую Аравию на переговоры с РФ и США.

"На сегодняшний день на столе ничего нет, что можно было бы обсуждать", - сказал советник Ермака Михаил Подоляк.

Между тем о том, что представители Украины приглашены на встречу советников президентов США и России в Саудовской Аравии, пишет агентство Bloomberg.

Сообщается, что от принимающей стороны переговоры курирует советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаед аль-Айбан.

США, по информации издания, будут представлять советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, который ведёт в Белом доме трек переговоров с Кремлём.

О том, что Украина примет участие в переговорах в Саудовской Аравии, где будут присутствовать и россияне, пишет и американская газета Politico.

"Высокопоставленные чиновники администрации Трампа направляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими представителями», - пишет издание со ссылкой на республиканского законодателя и двух американских чиновников.

"Переговорщики из Киева присоединятся к обсуждениям, которые начнутся в ближайшие дни", - добавляет издание. От США едут советник по национальной безопасности Майк Уолтц госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Другого спецпредставителя - генерала Келлога - на встречах не будет. Как и представителей крупных европейских держав.

В свою очередь о том, что Украину не приглашали на переговоры в Саудовскую Аравию, пишет журналистка Fox News со ссылкой на источники в Киеве.

"Высокопоставленный украинский чиновник сообщил мне, что украинская сторона «не была приглашена и не была проинформирована о предстоящих переговорах между США и Россией в Саудовской Аравии", - сообщила Нана Саджая в соцсети Х.

Ранее "Страна" разбиралась, почему президент Украины начал оппонировать США.

Как мы также сообщали, Саудовская Аравия готова провести встречу Трампа и Путина.