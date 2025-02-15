Королевство Саудовская Аравия изъявило согласие на проведение саммита между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным на своей территории.

Об этом говорится в заявлении саудовского Министерства иностранных дел.

В ведомстве отметили, что одобряют имевший место телефонный разговор между Трампом и Путиным.

"Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия по достижению крепкого мира между Россией и Украиной", – заявил Эр-Рияд.

Напомним Трамп сказал, что ждёт встречи с Си Цзиньпином и Путиным.

При этом, как сказал американский лидер, в рамках урегулирования российско-украинского конфликта ему не стоило сначала звонить Владимиру Зеленскому, потому что следовало узнать мнение Москвы.

Ранее в Wall Street Journal писали, что Китай предложил организовать встречу Трампа и Путина.

Также Пекин выразил готовность в содействии миротворческим усилиям в случае перемирия – в том числе отправку в Украину своих миротворцев.

"Это абсолютно неосуществимо", считает источник в Белом доме.