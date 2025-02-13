Президент США Дональд Трамп объявил, что ожидает встречи с главой КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным, когда "все успокоится".

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

Президент США сказал, что заинтересован во встрече с лидерами Китая и России. Темами переговоров должны стать в том числе денуклеаризация и сокращение расходов на оборону вдвое.

Также Трамп заявил, что не думает, что стоило сначала звонить Владимиру Зеленскому, а потом Путину, так как следовало узнать мнение РФ.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что Трамп и Путин поручили помощникам начать подготовку их встречи.

Напомним, вчера Трамп поговорил с Зеленским после звонка Путину.

Сегодня Зеленский признал, что это не очень ему приятно.