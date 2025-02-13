Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин поручили помощникам "немедленно" начать проработку встречи "на высшем уровне".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

При этом он пока не подтверждает, что встреча может состояться в Саудовской Аравии, как вчера заявил президент США.

По словам Пескова, ее место и сроки можно будет называть после дальнейших обсуждений. Россия уже начала готовиться к "формированию переговорной группы для диалога с США". Он предположил, что встреча может состояться в Саудовской Аравии. Как сказал Песков, Эр-Рияд фигурировал во вчерашних переговорах как возможное место встречи, но окончательного решения пока нет.

Он добавил, что рабочие контакты между РФ и США "будут шире развернуты в ближайшие дни и недели".

Также спикер Кремля заявляет, что говорить об участии Европы в переговорах об Украине "преждевременно", так как "пока нет понимания формата возможного переговорного процесса".

В то же время Украина будет участвовать в переговорах об окончании войны.

"Так или иначе, конечно же, Украина примет участие в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины", – добавил он.

Так Песков ответил на вопрос, как Кремль рассматривает роль Украины в переговорах. Кроме того, по его словам, Путин и Трамп не обсуждали вчера "правовой статус Зеленского".

Еще он заявил, что Трампа, как и других мировых лидеров, "будут рады приветствовать в Москве" 9 мая, "если они захотят разделить с Россией празднование Дня Победы".

Он отметил, что в ходе вчерашнего разговора Путина и Трампа тема признания захваченных РФ украинских территорий не поднималась. Как и вопрос санкций.

Ранее СМИ писали, что Китай предложил организовать встречу президента США и Путина.

Война в Украине идет 1086-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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