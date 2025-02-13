В четверг, 13 февраля, в Украине идет 1086-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

08:17 Бывший командующий Объединенных сил Сергей Наев подтвердил, что отправлен на фронт.

Он опубликовал пост, где заявил, что "прибыл на место выполнения боевых заданий". Дал понять, что войска ВСУ на вверенном ему участке обороняются.

08:00 Сегодня утром россияне обстреляли жилые дома в Центральном районе Херсона, сообщает глава ОВА Александр Прокудин.

""Прилетело" в многоэтажку. В результате атаки оккупантов ранения получили 48-летний мужчина и 55-летняя женщина", - написал он.

У пострадавших – минно-взрывные травмы и обломочные ранения.

Мужчину в среднем тяжести доставили в больницу, женщина будет находиться на амбулаторном лечении.