Заявление председателя Нацбанка Андрея Пышного об отмене для населения платежного лимита в 150 тыс. грн в месяц не касается заработавшего с 1 февраля 2025 года Меморандума банков, в котором говорилось о лимитировании платежей граждан в размере 50-150 тыс. грн/мес.

Оно касается только нормы, которая была введена НБУ с 1 октября 2024 года об ограничении суммы перевода в 150 тысяч гривен. При этом Меморандум, который продолжит действовать в любом случае, содержит намного более жесткие ограничения, чем отменяемое постановление НБУ.

Об этом "Стране" рассказали в украинских банках.

Напомним, что НБУ постановлением №102 с 1 октября 2024 года сроком на 6 месяцев ввел в Украине лимит на p2p-переводы (по номеру карты) в размере 150 тыс. грн в месяц. Но в этот лимит не включались IBAN-перечисления (по номеру счета). Срок действия этого документа НБУ истекает 31 марта 2025 года.

В то время как Меморандум подразумевает не только верхнюю планку платежного лимита в 150 тыс. грн, но и нижнюю в 50 тыс. грн для тех, кого банки относят в категорию высокорисковых клиентов. Во-вторых, в Меморандуме не делается никаких исключений для IBAN-переводов, как в постановлении регулятора. В 150 тыс. грн/мес. засчитывают две категории перечислений - p2p-переводы + IBAN.

"НБУ не отменяет чужие ограничения - только свои. А его ограничение и так бы перестало работать 31 марта. Пышный отменит более лояльные ограничения, когда все банки запустят под свою ответственность более строгие табу. Реально на практике никаких послаблений для людей не произойдет. Просто на публике Пышный будет говорить, что усиленный финмониторинг - это уже не он (не Нацбанк), а банки по собственным стандартам так работают", - сказал "Стране" представитель руководства крупного банка.

При этом банкиры отмечают, что по ним уже бьют нормы Меморандума об ограничении платежей.

"С начала февраля мы видим, что клиенты все меньше новых денег заводят на счета, люди переходят в кэш. Большим структурам вроде Приватбанка и Ощадбанка это не страшно, поскольку туда постоянно притекают деньги военных и соцвыплаты, а остальные банки начинают все больше чувствовать это на себе. Но это не значит, что требования по финмониторингу смягчат или отменят, они будут становиться все жестче", - заявил "Стране" банкир.