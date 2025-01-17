Национальный банк Украины выступил против отказа от принципа банковской тайны, за что ранее ратовал министр финансов Сергей Марченко.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба НБУ.

"Важно подчеркнуть, что общественно значимая цель не оправдывает разглашение банковской тайны автоматически и в любом случае", – говорится в сообщении.

Также НБУ заявляет, что в странах ЕС защита частной собственности, в том числе персональных финансовых данных, является неотъемлемой частью верховенства права.

"Любое необоснованное расширение доступа к банковской информации ставит под угрозу фундаментальные права граждан и противоречит европейским ценностям", – добавили в Нацбанке.

"Значение института банковской тайны не менее важно, чем определенный в Конституции принцип презумпции невиновности, которая составляет фундамент доверия в обществе. Национальный банк каждый раз отмечает безусловную важность сохранения института банковской тайны с целью гарантирования защиты тайной информации о клиентах банков, по сути их собственной конфиденциальной информации, с целью сохранения доверия к банковской системе на высоком уровне", – приводится заявление председателя НБУ Андрея Пышного.

Ранее сообщалось, что в Кабмине разрабатывают законопроект о раскрытии банковской тайны в Украине.

Также мы писали, что в НБУ требуют от банков раскрывать тайну счетов клиентов по запросу БЭБ.