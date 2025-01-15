Министр финансов Сергей Марченко уверен, что в Украине следует отменить банковскую тайну и что рано или поздно это произойдет.

Об этом чиновник заявил в эфире подкаста "УТ-2".

По его мнению, налоговики должны получить доступ к финансовым данным украинцев, которые являются банковской тайной.

"Я как министр финансов считаю, что максимальная прозрачность и открытость в уплате налогов - это наше будущее. И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников", - сказал Марченко.

Министр выразил надежду, что банковская тайна для налоговиков всё же будет отменена в рамках евроинтеграции. В то же время чиновник признал, что этому может препятствовать недоверие украинцев к госинституциям.

Ранее сообщалось, что при открытии карточки "Национального кешбэка" для получения от государства частичной компенсации при покупке товаров национальных производителей гражданин соглашается на раскрытие банковской тайны.

В правительстве заверили, что для получения "Вовиной тысячи", которую переводят на карту кешбэка, украинцам не нужно давать согласие на раскрытие банковской тайны.