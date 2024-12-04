При получении единоразовой выплаты, которую окрестили "Вовиной тысячей", банковскую тайну раскрывает только государственный "Приватбанк".

Такое заявление сделал сооснователь monobank Олег Гороховский.

Он опубликовал пункт из договора "Привата", который подписывается при открытии карточки "Национальный кешбэк", необходимой для получения этой тысячи гривен. В тексте прямым текстом указано, что, подписывая договор, гражданин дает согласие на раскрытие банковской тайны о платежных операциях по всем действующим текущим счетам, а также по счетам, которые могут быть открыты в будущем.

"Другие банки такое не делают", - заверил Гороховский.

Народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк это отрицает. По словам парламентария, такое требование о раскрытии банковской тайны выдвигают все банков, работающие с программой "Национального кешбэка".

Требование установил Кабинет министров еще своим летним постановлением, до реализации программы "Зимняя еПоддержка" (она же "Вовина тысяча").

Деньги все без исключения банки перечисляют на карту "Национального кешбэка", которую открывают при условии отказа от банковской тайны.

Эксперты изначально предупреждали, что получение "Вовиной тысячи" откроет государству доступ к банковским данным человека. А вчера нардеп Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что раздача выплаты - это еще и попытка выявить уклонистов.

Подробнее о возможных целях власти, запустившей программу выплат, мы писали в отдельном материале.