Президент Украины Владимир Зеленский говорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем два с половиной часа.

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.

Также президент рассказал, что в "Дие" сделано уже более 3 200 000 заявок на "тысячу Зеленского", среди них – 700 000 заявок на детей.

"Это самая популярная цифровая услуга от государства за все время", – прокомментировал Зеленский.

Ранее в Минэкономики сообщали, что за первые полдня заявки на получение "1000 гривен от Зеленского" оформили 870 тысяч украинцев.

Война в Украине идет 1013-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 2 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные заявили, что российские войска прорвались в населенный пункт Новый Комар к северу от Великой Новоселки. Официально ВСУ о продвижении россиян здесь не сообщали. Захват Нового Комара откроет дорогу для продвижения россиян далее на запад в направлении Днепропетровской и Запорожской областей, заходя в тыл украинским войскам на южном фронте.

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