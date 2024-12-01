Россияне прорвались в населенный пункт Новый Комар, к северу от Великой Новоселки - военный
Российские войска прорвались в населенный пункт Новый Комар, к северу от Великой Новоселки. Об этом сообщает украинский военный с позывным Алекс.
"Это п@здец как усложняет положение наших войск в этом районе", - пишет Алекс.
Официально ВСУ о продвижении россиян здесь не сообщали.
Отметим, что Новый Комар находится к северу от Великой Новоселки. И его если его захватят россияне, то это будет означать, что ВСУ в Великой Новоселки окажется в полуокружении.
Захват Нового Комара также откроет дорогу для продвижения россиян далее на запад в направлении Днепропетровской и Запорожской областях, заходя в тыл украинским войскам на южном фронте.
Ранее Deep State сообщал, что россияне приблизились к населенным пунктам, через которые идет дорога в направлении Курахово - Шевченко, Новотроицкому и Новоеленовке.
Война в Украине идет 1012-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
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