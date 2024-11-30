Российские войска имеют "важные продвижения" в городе Курахово Донецкой области.

Об этом пишет телеграм-канал военного обозревателя Deep State.

Сейчас россияне приступили к штурму промзоны, которую они "уже начали равнять с землёй". Судя по всему, это западная часть города.

"Прорыв со стороны Старых Тернов очень усложнит удержание промзоны, ведь противник сможет подобраться с двух сторон, перекрыв полностью логистику", – пишет обозреватель.

Говоря о ситуации вокруг Старых Тернов, сообщается, что "в данном районе продолжаются представление ложных сведений наверх относительно удержания позиций".

Судя по прилагаемой к сообщению карте, зона боевых действий вплотную подошла к этой деревне, имеющей ключевое значение для обороны Курахово.

Ранее украинский военный сообщил об угрозе окружения города Покровска.

Война в Украине продолжается 1011-й день. Последние новостями с главными событиями 30 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Помимо описания обстановки на фронте, в материале рассказывается о назначении нового главкома Сухопутных войск, приводятся заявления о войсках НАТО в Украине, сообщается о дискуссиях относительно снижения возраста мобилизации.

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