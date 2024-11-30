У российских войск есть "важные продвижения" в Курахово - Deep State
Российские войска имеют "важные продвижения" в городе Курахово Донецкой области.
Об этом пишет телеграм-канал военного обозревателя Deep State.
Сейчас россияне приступили к штурму промзоны, которую они "уже начали равнять с землёй". Судя по всему, это западная часть города.
"Прорыв со стороны Старых Тернов очень усложнит удержание промзоны, ведь противник сможет подобраться с двух сторон, перекрыв полностью логистику", – пишет обозреватель.
Говоря о ситуации вокруг Старых Тернов, сообщается, что "в данном районе продолжаются представление ложных сведений наверх относительно удержания позиций".
Судя по прилагаемой к сообщению карте, зона боевых действий вплотную подошла к этой деревне, имеющей ключевое значение для обороны Курахово.
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