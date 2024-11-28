Около Новодаровки в Запорожской области 24 ноября российские военные расстреляли пять украинских военнопленных из шести.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

На опубликованном кадре видны двое россиян. Начато расследование.

Правоохранители установили подразделение армии оккупантов, военнослужащие которого проверяются на причастность к этому преступлению. Также следователи получили видеозапись, на которой зафиксирован момент расстрела.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Напомним, о предыдущем расстреле украинских военнопленных сообщалось только позавчера. Пятеро пленных военнослужащих ВСУ были расстреляны 13 ноября около села Петровка на Покровском направлении.

Война в Украине идет 1009-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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