В четверг, 28 ноября, в Украине идет 1009-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

12:00 Австрия готова принять новых украинских беженцев в случае обострения ситуации в Украине, заявил "Суспильному" австрийский посол Арад Бенке.

Сейчас в Австрии находятся около 90 тысяч украинских беженцев, 80% из которых – женщины с детьми.

"Интегрировать, принять украинских беженцев относительно не проблема, потому что украинцы очень хотят изучать язык. Они с радостью интегрируются в рынок. Конечно, 80% беженцев - это женщины с детьми, поэтому это немного сложнее. Но я думаю, что если есть необходимость, Австрия - гостеприимная страна, и я не вижу никаких проблем, что если будет новая волна, то у австрийцев большое сердце и будут приветствовать украинцев", - сказал Бенке.

11:52 Аварийные отключения света по всей Украине отменены, сообщает Укрэнерго.

Области возвращаются к графикам отключений.

11:44 Львовскую область в ближайшие дни или даже недели ожидают "довольно жесткие" графики отключения света, сообщил первый замглавы ОВА Андрей Годик.

Атакованы были два объекта критической инфраструктуры.

515 тыс. домохозяйств остались без света.

11:37 Военный паблик "Николаевский Ванек" продолжает обвинять командование сил ПВО в фальсификации данных о сегодняшнем сбитии воздушных целей.

"Исключительно сегодня информации "в циферках" по сбитиям на этом канале не будет. Информацию можно найти либо у ПС либо на всех других каналах. Причина простая: к сожалению не могу себе позволить публиковать пи@деж отдельных командующих личностей по поводу "сбитий" в своей зоне ответственности, когда результат на лицо. Дискредитацией ПС не занимался и не собираюсь заниматься", - написал паблик.

Ранее он призвал к увольнениям командующих сил ПВО.

11:26 Момент сбития ракеты в Ровно.

11:16 Россияне сегодня били по энергетике, в том числе, "Калибрами" с кассетными боеприпасами, сообщает президент Владимир Зеленский.

"Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики", - пишет президент.

11:12 Актуальные графики отключений света на сегодня для Киева, Киевской и Одесской областей.

11:07 Последствия атаки по Одесской области.

10:56 Воздушные силы сообщают, что этой ночью и утром сбили 79 ракет из 91 и 35 "Шахедов" из 97.

10:46 В Николаевской области тоже масштабные отключения света.

В Николаеве не работают школы и электротранспорт. Также отключились многие телефонные линии спасательных служб.

10:41 Российские войска продвинулись в Курской области, сообщает украинский военный паблик Deep State.

Они захватили Дарьино в западной части украинского плацдарма и продвинулись в районе Плехово в восточной части.

Оба села - недалеко от украинской границы. То есть данные атаки преследуют цель "подрезания" украинского плацдарма у его основания.

10:38 В Киевской области в результате утренней атаки поврежден инфраструктурный объект, сообщает ОВА.

Пожар уже ликвидирован.

10:27 В Херсоне из-за отсутствия света воду будут подавать по графику:

с 06:00 до 08:00 и с 17:00 до 20:00.

Об этом сообщают местные власти.

10:20 В Сумской области были прилеты по инфраструктуре Шосткинской громады, сообщает ОВА.

Разрушены несколько объектов инфраструктуры, повреждены школа, 12 многоэтажек, больница, объекты водоснабжения, добавляет мэр.

10:17 В Луцке проблемы с водоснабжением из-за ночной атаки по энергетике, сообщают местные власти.

Водоканал запитали генераторами, но возможны отключения воды на 30-40 минут, чтобы дозаправить их.

10:14 В российском Славянске-на-Кубани проводится частичная эвакуация населения из-за ночной атаки дронов, сообщает глава района.

10:07 Экстренные отключения света сегодня по всей Украине могут длиться до самого вечера.

По предварительному прогнозу главы компании Yasno Сергея Коваленко - до 20 часов.

При этом график, по его мнению, ещё может быть скорректирован.

09:58 Власти Дрогобыча Львовской области заявили о прилёте по объекту критической инфраструктуры.

Ранее в регионе сообщили, что без света осталось более полумиллиона домохозяйств.

09:52 Карта ночной атаки по энергетике Украины.

09:46 В Ивано-Франковской области также введены аварийные отключения света из-за прилетов по объектам критической инфраструктуры, сообщает ОВА.

09:43 Во Львовской области без света остались более полумиллиона домохозяйств, сообщает ОВА.

В регионе также прилеты по объектам энергетики.

09:42 В Волынской области после ночного обстрела энергетики без света остались 215 тыс. домохозяйств, сообщает ОВА.

09:39 Несколько регионов России сегодня ночью атаковали дроны.

Минобороны РФ заявляет о сбитии 25 БПЛА: два - над Ростовской областью (Каменск и Таганрог), шесть - над Брянской, 14 - над территорией Краснодарского края (Славянск-на-Кубани, хутор Чигрин), три - над Крымом.

В сети пишут, что дроны также атаковали мост через реку Протока, который соединяет Славянск-на-Кубани с хутором Трудобеликовским.

09:36 Кадры ракетного удара под Луцком.

Украинские паблики пишут, что ракету сбили.

09:34 В Хмельницкой области экстренные отключения света после атаки по энергетике, сообщает ОВА.

Свет частично пропал в Хмельницкой и Шепетовском районах.

09:25 А в пригороде Одессы в результате атаки повреждены шесть частных домов, пострадал один человек, сообщает ОВА.

В Одессе горел гараж.

Паблики сообщали о прилете в поселке Таирова.

09:23 В Киеве обломки ракеты упали на территорию частного предприятия в Дарницком районе, сообщает Кличко.

Пожаров и пострадавших нет.

09:14 Начался отбой воздушной тревоги после массированной ракетной атаки.

09:10 Ночные удары РФ в Харькове пришлись по территории одного из предприятий Киевского района, сообщил мэр Игорь Терехов.

По его словам, это были ракетные удары.

09:08 Во Львовской области есть прилеты по объектам энергетики.

"Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры. Детали впоследствии", - написал глава ОВА Максим Козицкий.

09:07 В украинских военных пабликах после сегодняшней ракетной атаки РФ призвали к увольнениям командующих сил ПВО.

"Если после сегодня не полетят головы отдельно разжиревших и зап…девшихся командующих ПВК (воздушных командований - Ред.), которые х…й пойми зачем держатся за свои е…ые посады, то я не знаю что ещё должно произойти, чтобы их сняли", - написал телеграм-канал "Николаевский Ванек".

Он также заявил, что не ждет "хороших новостей" по свету после утреннего удара.

08:58 Обесточены отдельные участки железной дороги после ракетных ударов.

Шесть поездов следуют с опозданиями, сообщает "Укрзализныця".

08:57 У РФ есть запасы ракет на удары, аналогичные сегодняшнему, до конца зимы.

Об этом сообщил глава "Центра противодействия дезинформаци" Андрей Коваленко.

"У россиян есть ресурс на такие атаки до конца зимы. Стратегию они не планировали менять, производя запасы", - написал он.

08:47 В Ровенской области после прилетов начались проблемы со светом.

Школы Ровно перевели на дистанционку. В области 280 тысяч домохозяйств без электричества, сообщили власти.

08:36 В Ровно после взрыва поднимается дым.

08:32 Угроза удара по Стрыю, сообщили власти Львовской области.

08:27 Взрывы в Ровно.

08:25 Кадры ночного прилета в Харькове.

08:25 Ракеты достигли Львовской области.

08:24 Новая ракета на Луцк, передают мониторинговые паблики.

08:21 Взрывы прозвучали в Хмельницком.

08:16 Взрывы в Ивано-Франковской области.

08:14 В Луцке было несколько прилётов, сообщил мэр города Полищук.

У многих отключены свет и вода, сейчас мощности запитывают через генераторы.

08:08 Ракета уже на юге Хмельницкой области, направляются в сторону Черновицкой, сообщают ВСУ.

08:05 Взрывы в Виннице.

07:57 Группа ракета идёт на Винницу.

Также Воздушные силы призвали жителей Николаева спускаться в укрытия.

07:57 В Киеве взрывы, городские власти пишут о работе ПВО.

07:53 Ракетная угроза для Киева и Вышгорода.

07:50 В Одессе, как пишут местные паблики, был прилёт в поселке Таирова.

07:47 Волынская ОВА подтвердила прилёты. В области введены аварийные отключения света.

07:44 Ракета летит на Киев с южной стороны.

07:41 Ракеты поворачивают из Киевской и Черкасской областей западнее и берут курс на Винницу.

07:38 По Одессе был прилёт, в городе что-то дымится.

07:34 Ракета летит на Канев.

07:32 Сейчас ракеты атакуют Полтавскую, Черкасскую и Николаевскую области.

Мониторинговые паблики пишут, что сейчас в воздухе около 25 ракет.

07:31 Взрывы прозвучали в Луцке, Ровно, Кропивницком, Харькове и Сумах.

Есть прилёты по объектам инфраструктуры. В Луцке после удара пропал свет.

07:28 По Украине идёт массированная ракетная атака.

Она направлена на энергетику, сообщил профильный министр Герман Галущенко. Введены экстренные отключения по всей стране.