Офис генерального прокурора заявляет об очередном убийстве украинских военнопленных.

Сообщается, что 6 октября ВСУ потеряли позицию около Селидово и четверо безоружных раненых бойцов Нацгвардии оказались в плену. Россияне опубликовали видео их допроса.

На следующий день позицию отбили и обнаружили там тела этих нацгвардейцев. Начато расследование военного преступления.

Напомним, в Курской области россияне расстреляли девять украинских военных.

Ранее в сети появилось три видео расстрела украинских пленных военных россиянами.

Война в Украине идет уже 972-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. По данным Deep State, россияне продвинулись к востоку от Селидово, войдя на его восточные окраины. При этом украинские военные сообщили, что армия РФ вошла и в северную часть Селидово, а также дошла до района многоэтажек в центре города, где находится основной укрепрайон ВСУ. Кроме того, Deep State показал крупные продвижения РФ к западу от Цукурино и в районе Горняка.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.