Анализируем итоги 971-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня ситуация для ВСУ в районе Горняка и Селидово продолжала быстро ухудшаться.

Во-первых, как пишет украинский военный паблик Deep State, россияне продвинулись к востоку от Селидово, войдя на его восточные окраины.

При этом украинские военные сообщают, что россияне вошли также в северную часть Селидово. Как пишет боец с позывным "Мучной", с этой стороны идут бои в промзоне. С юга, по его информации, бои уже идут на окраине Нововодмитровки.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщает, что россияне уже дошли до района многоэтажек в центре Селидово, где находится основной укрепрайон ВСУ. По его словам, ситуация "критическая", но рано говорить, что россияне в центре закрепились, "но тенденция хр@новая".

О том, что штурмовые группы армии РФ дошли до центральной застройки Селидово, заявляют и российские паблики. По их данным, продвижение сегодня в городе сильно ускорилось.

Кроме того, в пабликах уже появилось видео с российским флагом на одном из многоэтажных домов в Селидово.

Также ранее военные заявляли, что россияне уже вышли на окрестности Вишневого к западу от Селидово, что на карте Deep State пока не отражено. Такой выход грозит окружением города, поскольку из Вишневого трасса Селидово-Покровск, по которой снабжается гарнизон ВСУ, находится уже в зоне прямой видимости.

Кроме того, DeepState показал крупные продвижения РФ к западу от Цукурино (в район Новодмитровки), а также в районе Горняка, где уменьшилось вклинение ВСУ в российские позиции (район Зоряного).

По данным украинских военных, на том же выступе бои идут уже в центре и западной части города Горняк (карта DS этого не подтверждает). Российские паблики также пишут о серьезном продвижении армии РФ в Горняка, а также о захвате села Измайловка к западу от Горняка.

"Уже далеко не тайна, что противник собирается продавить (западный) фланг и выйти в район шахты (Кураховской - Ред.), так же в направлении обогатительной фабрики может поставить под угрозу находящиеся в городе и Кураховке гарнизон", - пишет "Мучной".

Севернее, на Лиманском направлении, по данным DeepState, был крупный сдвиг фронта в районе Невского. РФ продвинулась на участке длиной до шести километров и глубиной до четырех, захватив Новосадово и выйдя на берег реки Жеребец. Судя по всему, будут продолжаться попытки вытеснить ВСУ с левого берега реки и переправиться на правый.

Под Купянском DeepState заявил, что россияне захватили большую часть села Кругляковка на левом берегу реки Оскол. Таким образом фактически разрезана группировка украинских войск на левобережье Оскола.

Минобороны России заявило сегодня о захвате села Серебрянка в трех километрах от Северска. Украина этой информации не подтверждала. По карте Deep State, деревня находится даже не в зоне боев.

Ранее россияне заявляли о захвате последнего села к востоку от Северска - Верхнекаменского (Украина это также не подтверждала). То есть, по логике российских заявлений, они заняли последние населенные пункты к северу и востоку от Северска, бои на подступах к которому идут с июня 2022 года.

В Украине тем временем опасаются, что РФ может начать наступление на Запорожье.

"Высокопоставленный украинский чиновник говорит, что следующей целью России может стать наступление на город Запорожье, крупный промышленный центр на юге Украины", - говорится в статье журнала The Economist.

О том, что россияне группируются на Запорожском направлении, где "может быть активность в ближайшие дни", пишет и украинский офицер "Алекс".

Ранее россияне продвинулись на ряде участков в Запорожской области, но крупномасштабных действий там пока не было. При этом, как мы уже писали, Запорожская и Днепропетровская область имеют для обороноспособности Украины стратегическое значение. Причем куда большее, чем Донбасс, где сейчас идут основные боевые действия.

"Корейские солдаты прибудут уже сегодня"

Сегодня на Западе впервые подтвердили прибытие северокорейских войск в Россию. Правда там воздержались от оценки, что именно они будут делать в РФ.

"Есть доказательства того, что в России находятся войска КНДР. Что именно они делают? Это еще предстоит выяснить. Это то, в чем нам нужно разобраться", — заявил глава Пентагона Ллойд Остин в Риме.

При этом западные страны пока не подтверждают, что северные корейцы отправляются на войну с ВСУ, как об этом заявляют украинские власти. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ждет по этому поводу информацию от коллег из Южной Кореи.

"Тогда мы будем видеть, действительно ли Северная Корея поддерживает или не поддерживает преступную российскую войну в Украине. Если это подтвердится, если они действительно посылают войска в Украину, это обозначит существенную эскалацию. Но на данный момент я не могу этого подтвердить, прежде чем мы получим обновленную информацию от Южной Кореи в начале следующей недели", – сказал Рютте.

Также высокопоставленный представитель НАТО сообщил изданию The Economist, что не может подтвердить эти сообщения об отправке военных КНДР на фронт, добавив, что альянс пока не увидел признаков "крупномасштабных" перемещений по направлению к фронту.

В то же время украинские власти заявляют, что первые войска КНДР прибыли в Курскую область уже сегодня. Так вчера заявил глава ГУР Буданов. Сколько их будет и как они будут оснащены, пока неясно. "Увидим через пару дней", — добавил он. Также ГУР опубликовало ролик, в котором грозит северокорейским солдатам пленом в Украине.

Главком Сырский заявил, что у разведки есть информация о подготовке Россией двух подразделений из военных из КНДР: может быть две бригады по шесть тысяч человек.

Южная Корея при этом приводит совсем другие цифры. В Сеуле заявляют, что Северная Корея увеличила количество своих солдат в РФ до трех тысяч. Планиурется до декабря развернуть в России около десяти тысяч военных. Сейчас войска рассредоточены по нескольким учебным полигонам в России и адаптируются к местным условиям.

Отметим, что кадры с предположительно корейскими военными на Дальнем Востоке России появляются все чаще (хотя нет гарантии, что это не тувинцы или буряты). Также со стороны РФ и КНДР не было четких опровержений того, что корейские войска могут находиться на российской территории. Однако идут опровержения того, что корейцев собираются отправить на фронт, а в РФ военный из КНДР могут заниматься чем угодно - от обслуживания корейских ракет до тренировки на полигонах под руководством российских инструкторов.

То есть, в целом, подтверждений тому, что военных из Северной Кореи перебрасывают или уже перебросили на линию фронта, пока нет. Не подтверждают этого, как видим, пока ни на Западе, ни в Южной Корее.

Однако исключать этого также нельзя. Руководство КНДР действительно могло договориться с Путиным об отправке определенного количества солдат на фронт, чтоб там они освоили методы современной войны.

Другой вопрос, что, судя по данным Южной Кореи, это несколько тысяч, а не десятки тысяч, солдат. И особо на ситуацию на фронте (если они туда попадут) контингент подобной численности не повлияет.

Остановка огня и план Зеленского

Сегодня в США по сути дезавуировали информацию французской газеты Le Monde - о готовности пригласить Украину в НАТО в случае победы на выборах Камалы Харрис.

Посол Америки при НАТО Джулианна Смитт в интервью Politico заявила, что США по-прежнему не готовы дать Украине приглашение в Альянс, которое является ключевым пунктом "плана победы" Зеленского. "Альянс на сегодняшний день не достиг точки, когда он готов предложить членство или приглашение Украине. Наше намерение — продолжать приближать их к НАТО", — сказала Смитт.

Еще один пункт плана - дальнобойные удары по РФ - сегодня также был в очередной раз отвергут американцами. После визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российская авиация уже выведена из зоны поражения американских ATACMS, поэтому резона в снятии запретов нет.

В целом The Economist со ссылкой на источники пишет, что США считают "провальным" план Зеленского. По сведениям издания, Вашингтону не понравилось, что план предполагает эскалацию конфликта с целью принудить РФ к переговорам на более выгодных для Украины условиях.

"Они говорят, что это обречено на провал, хотя часть проблемы в том, что они не говорят об этом украинскому президенту в лицо", - добавил источник.

Прохладное отношение американцев к плану было заметно и по отмене "Рамштайна" с участием Байдена и Зеленского. А также последовавшей за этим поездки президента США в Германию, где тот без украинского президента встречался с наиболее влиятельными членами Альянса (хотя первоначально предусматривался формат с участием украинского президента).

Также в Офисе президента все чаще полемизируют с неназванными представителями Запада, которые предлагают Украине отказаться от захваченных Россией территорий - в обмен на принятие остальной территории в НАТО.

Глава ОП Ермак вчера заявил, что Украина готова обсуждать только те варианты мирного соглашения "при условии, что они поддерживают территориальную целостность Украины, незыблемость ее границ и полный суверенитет".

При этом от президента вчера прозвучало заявление, которое перечеркивает предыдущие тезисы власти. Если ранее Зеленский отрицал возможность остановки огня, пока Россия не уведет войска из Украины по границы 1991 гоа, то сейчас он высказал совсем другую позицию.

"Мы увидели во время первого (мирного) саммита, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не нападаем на их энергетические инфраструктуры, они не нападают на наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я так думаю", - цитирует Зеленского The Financial Times.

Формально это предложение тянет на сенсацию, поскольку резко понижает планку требований, заложенных в "формулу мира" Зеленского - вместо вывода войск на границы 1991 года прекращение обстрелов энергетики.

Однако, в реальности, судя по всему, заявление президента носит исключительно тактический характер и связано с проходящем ныне в Казани саммитом БРИКС, а не с желанием действительно начать переговоры об окончании войны в ближайшее время.

Напомним, что уже больше месяца украинские официальные лица заявляют о планах РФ нанести массированный удар по подстанциям АЭС Украины. Москва этого не подтверждает и неизвестно - есть ли действительно такие намерения у РФ, но если подобный удар будет осуществлен, то масштаб последствий его будет колоссальный и многократно превзойдет эффект от предыдущих атак на украинскую энергетику.

Без подстанций АЭС не смогут передавать электричество, а потому будут вынуждены остановить генерацию. А атомная энергетика обеспечивает большую часть производства электроэнергии в Украине. И такую недостачу нельзя будет перекрыть ни импортом из ЕС, ни автономной генерацией, ни каким-либо другим способом. Будет тотальный и долгосрочный блэкаут. Даже если будут поражены подстанции не всех АЭС, а только их части, то и это повлечет тяжелейшие последствия, которые могут быть намного масштабнее, чем отключения в ноябре-декабре 2022 года. В таких условиях украинскую экономику ждёт коллапс. В том числе будет невозможно и масштабное производстве вооружений на территории страны, да и в целом способность Украины продолжать войну окажется под большим вопросом.

Поэтому украинские власти и пытаются различными способами подобный удар предотвратить. В том числе, и работая со странами Глобального юга, в первую очередь, с Китаем и Индией, лидеры которых сейчас приехали в Казань на саммит БРИКС.

Именно к ним, вероятно, и адресовано нынешнее заявление Зеленского о взаимном прекращении ударов по энергетике как пути к окончанию войны. Возможно, в Киеве таким образом хотят добиться того, чтобы Си Цзиньпин и Моди (которые поддерживают скорейшее прекращение огня в Украине) как-то повлияли на Путина, чтоб тот не бил по подстанциям украинских АЭС и вообще по энергообъектам.

Однако из тех новостей, которые поступают из Казани, не следовало, что поднятая Зеленским тема там громко прозвучала.

Что показал саммит БРИКС

Сегодня было опубликовано заявление из итоговой декларации БРИКС по войне в Украине.

Там говорится о необходимости решения конфликта путем "переговоров и дипломатии". Также "с удовлетворением отмечаются предложения" о посредничестве по мирному урегулированию (судя по всему имеется в виду китайско-бразильская мирная инициатива).

"Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации в Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии", - говорится в сообщении.

Накануне выхода этой декларации в Кремле заявили, что приветствуют китайско-бразильскую инициативу по Украине и считают ее полезной.

По словам помощника президента РФ Ушакова, страны БРИКС на саммите в Казани обсудили китайско-бразильскую инициативу. В том числе, Путин обсудил ее с Лулой да Сильвой (в дистанционном формате, поскольку тот не смог приехать в Казань) и с Си Цзиньпином.

Напомним, что мирный план Китая и Бразилии подразумевает, в частности, остановку войны по линии фронта, "отказ от усиления и расширения военных блоков" (то есть нейтралитет Украины), "отказ от односторонних санкций".

Отметим, что не все пункты этой инициативы совпадают с озвученным Путиным еще в июне "мирным планом", который подразумевает не остановку войны по линии фронта, а требование к Украине вывести войска из четырех областей.

В тоже время, как писалось выше, в Кремле фактически бразильско-китайский план поддержали. А недавно о нём положительно отозвался и Путин. Пока непонятно - свидетельствует ли это о реальной смене позиции РФ по условиям окончания войны и о снятии требований по выводу войск из четырех областей, либо речь идет о дипломатическом маневре Москвы, которая понимает, что Зеленский инициативу Пекина и бразильцев все равно не примет, а потому ее можно поддержать, чтоб укрепить отношения внутри БРИКС и показать, что эта группа выступает по теме войны в Украине "единым фронтом".

Что в целом означает декларация саммита БРИКС?

Украинский МИД воспринял ее как доказательство того, что "России не удалось навязать свои взгляды на агрессию против Украины".

"Считаем, что этот текст фактически свидетельствует, что России не удалось "экспортировать" участникам саммита БРИКС свои неоимпериалистические взгляды на смену мирового правопорядка и глобальной архитектуры безопасности через агрессию против Украины. Попытки Москвы навязать представления о якобы альтернативной позиции так называемого „Глобального Юга“ потерпели очередное фиаско. Декларация продемонстрировала, что БРИКС не имеет единой позиции относительно российской агрессии против Украины", - говорится в заявлении украинского МИД.

В тоже время, как писалось выше, в декларации фактически одобряется бразильско-китайская инициатива, которая предусматривает, повторимся, остановку войны по линии фронта. Жестко против этого выступает Украина. И Зеленский, и другие представители украинской власти данную инициативу раскритиковали (подробнее об этом читайте здесь).

А вот представители российской власти, как видим, бразильско-китайский проект "приветствуют". Так что этот пункт в декларации вряд ли в пользу Киева.

Кроме того, в декларации отсутствуют упоминания о необходимости воздержаться от ударов по энергетике, по судоходству, а также от использования ядерного оружия. А именно по этим пунктам, как писалось выше, у украинских властей могла быть надежда на давление Китая, Индии и Бразилии на Кремль. Но, судя по декларации, даже если эти вопросы лидеры стран БРИКС и поднимали (что не факт), то Путина не убедили.

Также в декларации много пунктов, которые, в целом, отражают повестку по смене мирового порядка - поддержка «многополярности» призывы к более справедливому мироустройству, к увеличению роли представителей незападных стран в управлении международными институтами (в частности МВФ), критика «односторонних принудительных мер, включая незаконные санкции». «Мы отмечаем появление новых центров силы, принятия политических решений и экономического роста, что способно заложить основы для более справедливого, демократического и сбалансированного многополярного миропорядка. Многополярность может расширить возможности развивающихся стран и государств с формирующимся рынком для раскрытия их конструктивного потенциала и обеспечения выгодной для всех инклюзивной и справедливой экономической глобализации и сотрудничества», - говорится в одном из пунктов декларации БРИКС.

Еще один момент декларации - там говорится о планах создания новой международной системы платежей, а также страхования.

"Мы признаем важность изучения возможности сопряжения инфраструктуры финансовых рынков стран БРИКС. Мы договорились обсудить и изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear – инициативы, дополняющей существующую инфраструктуру финансовых рынков, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС, включая компанию BRICS (Re)Insurance, с участием на добровольной основе", - говорится в декларации.

Также в декларации говорится, что страны БРИКС будут содействовать "использование национальных валют при осуществлении финансовых операций между странами БРИКС и их торговыми партнерами. Мы призываем к укреплению корреспондентских банковских сетей между странами БРИКС и обеспечению возможности расчетов в национальных валютах".

"Мы поручаем министрам финансов и управляющим центральными банками наших стран должным образом продолжить рассмотрение вопроса использования национальных валют, платежных инструментов и платформ и доложить о результатах в ходе следующего председательства", - заявляется в декларации.

Напомним, тему перехода в расчетах на национальные валюты, а также создание альтернативной западной системы международных платежей и страхования активно продвигает РФ, против которой введены западные санкции.

Западные СМИ оценивают, что саммит БРИКС "показывает ограниченность усилий Запада по изоляции Путина из-за войны".

Bloomberg считает, что Путин проводит "крупнейшее собрание мировых лидеров в России с тех пор, как он отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину". Визит глав 32 стран и генсека ООН "подчеркнет вызов попыткам Запада изолировать его из-за войны". Саммит "стремится представить Путина как противостоящего Западу в попытке перестроить мировой порядок".

При этом издание отмечает, что лидеры Индии и Китая "приветствовали связи с Россией", а Си Цзиньпин сказал Путину, что "глубокая дружба" с Россией не изменится.