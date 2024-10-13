Саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, по всей видимости, снова вернет внимание к созданной Китаем и Бразилией платформе "Друзья мира", объединяющей сторонников скорейшего завершения войны в Украине.

На форум наверняка приедут лидеры указанных стран, основавших в свое время вместе с хозяйкой саммита этого года Россией, Индией и Южной Африкой данный клуб. И с высокой долей вероятности можно говорить, что председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поведут речь о своей инициативе.

По крайней мере украинские дипломаты заявляли, что на саммите в Казани Си Цзиньпин должен представить свой мирный план.

В Украине идею платформы резко раскритиковал президент Владимир Зеленский с трибуны Генеральной ассамблеи ООН 25 сентября. По его словам, китайско-бразильская инициатива - это "что-то альтернативное полному и справедливому миру", которого добивается Киев.

Но уже через два дня на полях Генассамблеи состоялось учредительное заседание "Друзей мира" под председательством министра иностранных дел Китая Ван И и бывшего главы бразильского МИД, советника президента страны по внешней политике Селсу Аморима.

Из 17 стран, участвовавших в этом мероприятии, среди которых помимо Китая и Бразилии также Южная Африка и Турция, 13 подписали коммюнике, которое, по словам Аморима, базируется на мирном плане из шести пунктов, предложенном китайской и бразильской сторонами.

Китай и Бразилия предлагают собственную модель урегулирования конфликта в Украине. Фото: fmprc.gov.cn

Из Киева по поводу инициативы "Друзья мира" шли и идут негативные комментарии. Украинские власти считают, что это попытка "протолкнуть" выгодную (по мнению Банковой) России идею остановки войны по линии фронта, в то время как Зеленский настаивает на возвращении Украине всех захваченных территорий в границах 1991 года.

Впрочем, сама Россия пока публично проект "Друзья мира" не поддержала, хотя открыто его и не критикует, ограничившись лишь выражением недовольства тем, что на его учредительном мероприятии присутствовали Франция и Швейцария.

Как считают эксперты "Страны", у Пекина определенно большие планы на группу "Друзей мира", чьи заседания - если число стран - участников инициативы будет расти - в какой-то момент могут обрести статус международной мирной конференции, которая будет альтернативой "саммиту мира" Украины и Запада. Таким образом Китай получит поддержку своим мирным предложениям и окончательно уведет от Киева страны глобального Юга. Вот почему украинское руководство столь категорически выступает против.

Позиция же Москвы по этому поводу будет определяться тем решением, который примет Кремль относительно своей дальнейшей стратегии в войне: продолжать ее до "победного конца" (то есть до выполнения всех объявленных Путиным целей, включая выход на границы четырех областей) либо ограничиться синицей в руках, остановив войну по линии фронта и зафиксировав, таким образом, своей контроль над уже захваченными территориями Украины.

Если власти РФ выберут второй вариант, то они смогут в этом опереться на инициативу "Друзей мира" и начать оказывать давление на Украину и Запад, чтоб они также согласились с остановкой войны по линии фронта. Учитывая, что в западных странах и в Украине постепенно растет число сторонников такого сценария, его реализация на практике не будет казаться фантастикой.

Но, повторимся, это верно лишь в том случае, если Москва решит двигаться в этом направлении. Либо если Украина вдруг поменяет свою позицию.

Подробности - в статьей "Страны".

Дружба не для всех

Мы сообщали, что недавно Китай сделал новый шаг в продвижении своего варианта мирного урегулирования в Украине. Речь идет о запуске вместе с Бразилией платформы "Друзья мира".

На первом заседании платформы глава МИД КНР в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Ван И заявил, что страны, заинтересовавшиеся китайско-бразильской инициативой собрались "с единственной целью - стремиться к миру".

"Украинский кризис продолжается уже третий год. В условиях, когда пламя войны все еще разрастается, риск ее распространения растет, а рассвет мира еще не виднеется, развитие ситуации весьма тревожно. Первоначальная цель нынешнего совещания – объединить больше сил, собрать более сильные голоса и приложить усилия стран глобального юга для содействия прекращению огня и боевых действий ради достижения прочного мира", - цитируется Ван И на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Как заявил министр, "Друзья мира" не намерены принимать "чью-либо сторону в конфликте", вступать в "блоковое противостояние" или заменять "существующие платформы". Ван И сказал, что "между миром и войной необходимо твердо выбрать мир".

"Чем напряженнее ситуация и чем серьезнее кризис, тем важнее не терять надежду на мир и не ослаблять усилия по достижению мира. Война в Украине длится уже достаточно долго. Первоочередной задачей является содействие деэскалации ситуации, и Китай готов вместе с Бразилией в очередной раз призывать к соблюдению "трех принципов" по деэскалации конфликта, а именно: не допускать распространения военных действий за пределы страны, не эскалировать боевые действия, не подливать масла в огонь, в первую очередь, нельзя применять оружие массового уничтожения и нападать на мирные ядерные объекты, такие как атомные электростанции", - говорится в заявлении главы китайской дипломатии.

В самом коммюнике содержится призыв соблюдать "цели и принципы" Устава ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность государств (без упоминания какого-либо), а также "законные опасения" неких названных государств. Также страны-подписанты призывают к "всеобъемлющему и продолжительному урегулированию конфликта в Украине "посредством инклюзивной дипломатии и политических средств, основанных на Уставе ООН". Более ранний китайско-бразильский план из шести пунктов, предложенный в мае 2024-го, предложено считать основой для выработки мирных решений.

Венгрия и Саудовская Аравия, вошедшие в число учредителей платформы, коммюнике не подписали. Но это сделала член НАТО Турция, на что на Западе обратили внимание. Отметим, что на заседании присутствовали в качестве наблюдателей еще Франция и Швейцария. Вторая высказалась благожелательно об идее, заявив, что поддерживает "эту динамику".

"Конкретное дипломатическое усилие, организованное китайско-бразильской группой, могло бы быть нам интересно", - прокомментировал Reuters главный спикер МИД Швейцарии Николас Бидё.

Украинская сторона вскоре заявила о своем разочаровании "поддержкой" инициативы Китая и Бразилии" и "непонимании логики" Берна, который ведь работает с Киевом по организации "саммитов мира".

"Еще раз подчеркиваем, что все идеи, дискуссии и планы относительно восстановления мира для Украины должны базироваться на двух принципах: во-первых, ничего об Украине без Украины, во-вторых, эти предложения должны базироваться на Уставе ООН и включать уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Мы уверены, что такие мирные идеи могут обсуждаться на платформе, предложенной "саммитом мира". Мы считаем формулу мира президента Владимира Зеленского (она предусматривает возвращение границ 1991 года - Ред.) единственным путем к всеохватывающему, справедливому и устойчивому миру. Нет необходимости в создании дополнительных форматов и платформ для обсуждения путей достижения мира для Украины", - говорится в заявлении украинского МИД, обнародованном 28 сентября.

Эту же линию провел в своем выступлении на Генассамблее ООН и сам Зеленский. Он заявил, что "китайско-бразильский дуэт пытается перерасти в хор голосов - с кем-то из Европы, с кем-то из Африки, говоря что-то альтернативное полному и справедливому миру".

"Возникает вопрос: в чем состоит настоящий интерес? Все должны понять: вы не усилите свою власть за счет Украины... Мир уже прошел через колониальные войны и сговоры больших стран ценою тех, кто меньше. И украинцы никогда… не примут то, что кто-то в мире считает, будто такое жестокое колониальное прошлое, которое сегодня не подходит никому, может быть сейчас навязано Украине вместо нормальной, мирной жизни", - заявил Зеленский.

Ещё раньше он в интервью бразильскому изданию Metropoles назвал мирные предложения Китая и Бразилии "деструктивными" и согласованными с Россией "без уважения к Украине".

В украинских СМИ также широко разошлось мнение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, заявившего, что "нет никаких "друзей мира", а есть "друзья капитуляции".

"Они предлагают эти все "мирные инициативы", которые исключительно базируются на концепции РФ. То есть, давайте немедленно прекратим войну, оставим РФ на оккупированных территориях и не дадим РФ проиграть войну…", - заявил Подоляк.

Кому какая альтернатива

Подобная острая реакция в Киеве вполне объяснима, так как инициатива "Друзей мира" предлагает принципиально иной вариант окончания войны, чем тот, на котором настаивают украинские власти.

Причем происходит это в условиях, когда на Западе открыто говорят о кризисе прежней стратегии по Украине и призывают разработать новую. Кто-то предлагает усилить поддержку Украины до максимума, вплоть до прямого участия в войне армий стран НАТО. Другие же, наоборот, предлагают остановить войну по линии фронта. Причем эта позиция усиливается и она, в общем и целом, совпадает с идеями "Друзей мира". Что также усиливает "сигнал" которые посылают миру китайцы и другие организаторы этой платформы.

"Китайская инициатива, проявившаяся более года тому назад в виде принципов достижения мира, сейчас переживает своеобразное масштабирование. Один вектор развития, как мы видим - это создание международной коалиции вокруг плана. Клуб "Друзья мира" - это только этап. Потенциально к нему могут присоединиться более 100 стран, исходя из заявления китайского МИД, что такое количество государств положительно оценили майское коммюнике Китая и Бразилии. Другой вектор ведет к превращению китайских мирных предложений в полноценный план. В Киеве же считают, что эта политика Пекина при поддержке Бразилии и других стран ведут к появлению альтернативы украинским идеям - в частности бюргенштокскому формату, запущенному первым "саммитом мира (проходившем в швейцарском Бюргенштоке - Ред.)" - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Часть стран глобального юга, приехавших на мирный форум Украины и Запада, и так приняла лишь роль наблюдателей. В случае проведения нового подобного мероприятия, они могут вообще не приехать, зато, возможно, примут полноценное участие в конференции, организованной Китаем и его "друзьями". И не исключено, что там будут и какие-то западные страны хотя бы в качестве наблюдателей.

"То есть некие страны будут пытаться войти в оба лагеря, только в один - субъектом его политики, а в другом - в роли наблюдающего. Это усложняет и без того непростую дипломатическую игру для Украины", - говорит Бортник.

"У Украины свое видение путей завершения войны и это справедливо, ведь на нее напали. Поэтому во главу угла она ставит принцип, что ничего об Украине без Украины", - объясняет характер и тональность заявлений украинской стороны эксперт по вопросам Восточной Азии Наталья Плаксиенко-Бутырская.

По ее словам, в Киеве помнят, как перед швейцарским саммитом Китай "развил бурную миротворческую деятельность", в результате чего часть стран, которых пригласила Украина, стали менять позицию, из-за чего пришлось серьезно изменить повестку дня форума, оставив для обсуждения только три пункта из "формулы мира". И все равно не все участники саммита подписали итоговое коммюнике. Как считает эксперт - под влиянием, в том числе, Пекина. "Фактически Китай тогда подорвал усилия Украины. И потому украинские власти не могут воспринимать как позитивные его сегодняшние инициативы", - говорит она.

Запад пока в большинстве своем - на стороне Украины. Еще недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя присоединение Турции к "Друзьям мира", призвал другие страны Альянса и дальше поддерживать украинский вариант урегулирования.

"Мирная инициатива Украины - это инициатива, которая гарантирует, что мы имеем процесс, который может привести к длительному миру, - заявил Столтенберг. - И, конечно, это должны быть украинцы, которые, в конце концов, решают, какие условия приемлемые. Они жертвы полномасштабного вторжения".

Как полагает политолог Руслан Бортник, на Западе понимают, что в случае успешной реализации китайско-бразильского формата роль Пекина в мире "резко усилится".

"Фактически будет зафиксирована роль Китая в качестве главного третейского судьи мира, против чего выступает западная элита. В глаза остального мира Запад-де разворачивал конфликт в Украине, а Китай его остановил, свернул. Многие не вовлеченные в противостояние страны считают китайские предложения, еще не ставшие полноценным планом, реалистичным компромиссом - в отличие от украинского подхода, который законный, ведь Украина защищается, но якобы не реалистичный, ведь он не предусматривает заморозку конфликта, сложных решений и баланса в итоге", - комментирует эксперт.

Впрочем, Наталья Плаксиенко-Бутырская допускает возможность, что Украине придется пойти навстречу Китаю. Это может произойти в том случае, если кандидат-республиканец Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США, что может прекратить американскую помощь Киеву.

"Вот тогда Украине может согласиться на китайский план. Что касается позиции России, то на у Китая больше всего возможностей усадить РФ за стол перегворов", - полагает эксперт.