Китай опубликовал анонсированный незадолго до годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину план мирного урегулирования продолжающегося военного конфликта.

Его адресат - очевидно, не только воюющие стороны, но и коллективный Запад, поддерживающий Киев в этой войне, а также большое количество стран, сохраняющих нейтралитет, к которым относит себя и сам Китай.

В документе 12 пунктов, в которых, если говорить лаконично, Пекин призывает уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, расширения военных блоков и попыток обеспечить безопасность какой-либо страны "за счет других", прекратить военные действия в Украине, избегать эскалации и поддерживать движение Киева и Москвы к диалогу, усилить гуманитарную работу в зоне конфликта, в том числе с помощью ООН, и наладить обмен военнопленными, обеспечить безопасность украинских АЭС, отказаться от угроз применения оружия массового поражения, в том числе ядерного, содействовать экспорту украинского зерна, отказаться от политики санкций и не использовать с этой целью мировую экономику, содействовать постконфликтному восстановлению, в чем, как и в остальных инициативах, китайская сторона готова участвовать.

Еще перед обнародованием плана "Страна" писала о довольно холодной реакции западных союзников Украины на намерения Пекина выступить с некими мирными предложениями. Их заранее восприняли как попытку подорвать дипломатические усилия Запада по вовлечению в проукраинскую коалицию новых стран.

По всей видимости, в качестве страховки США и ряд союзных им игроков в оставшиеся дни перед публикацией усилили давление на Китай путем заявлений, что Пекин якобы намерен начать поставки оружия Москве (продолжаются эти публикации и сейчас).

По поводу самого плана на Западе, в целом, негативная реакция.

"План Китая выгоден только России", - сказал Байден.

Напротив, Киев, который, судя по заявлению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, с планом в общих чертах был ознакомлен заранее, отмалчивался. Когда же план был официально представлен, представители украинской власти стали его критиковать, хотя сам президент Владимир Зеленский, не поддержав в целом, высказался по поводу документа все же дипломатично. Отметив, что там есть хорошие пункты (уважение территориальной целостности и недопустимость применение ядерного оружия) и даже заявив, что хочет встретиться с Си Цзиньпином. Однако по ключевому моменту (немедленное прекращение огня) он с планом не согласился.

Собственно, это и есть главный упрек к Китаю со стороны украинской власти, что он не предлагает до заключения перемирия вывести российские войска со всех захваченных территорий, что является главным условием Киева для возобновления переговоров об урегулировании конфликта. А значит, по логике Киева и Запада, Пекин подыгрывает позиции Москвы, которая предлагает вернуться к диалогу без предварительных условий.

Теперь главный вопрос, как будет вести себя Китай после публикации плана и уже очевидно негативной реакции на него со стороны Украины и Запада.

Подробности - в статье "Страны".

Маршрут в 12 шагов

Как и обещали в Китае, 24 февраля был обнародован предлагаемый Пекином план мирного урегулирования военного конфликта между Украиной и Россией. Официальное название документа, включающего 12 пунктов, - "Позиция Китая по политическому разрешению украинского кризиса".

"Страна" опубликовала этот документ в развернутом виде.

Если вкратце, в Пекине предложили:

уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех государств, соблюдать международное право и устав ООН;

отказаться от "мышления холодной войны", соблюдать принцип, что "безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других", принимать во внимание "резонные интересы и легитимные озабоченности в сфере безопасности всех стран", не расширять военные блоки;

прекратить военные действия и избегать новой эскалации, поддержать возобновление прямого диалога Москвы и Киева, а мирные переговоры при содействии Мирового сообщества - "единственный выход из украинского кризиса";

разрешить гуманитарный кризис на принципах нейтралитета и беспристрастности без политизации возникающих вопросов и с ООН в качестве координатора деятельности в зоне конфликта, не обстреливать мирное население и содействовать обмену военнопленных;

обеспечить безопасность атомных электростанций и других мирных атомных объектов;

противостоять угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия;

содействовать экспорту зерна в рамках т.н. зерновой сделки между Украиной, Россией и Турцией;

отменить односторонние санкции, которые не решают текущие проблемы, а создают новые;

обеспечить устойчивость производственных цепочек и цепочек поставок, не политизировать мировую экономику, помочь преодолеть последствия кризиса в области энергетики, финансов, торговли зернами и логистики;

содействовать мирному восстановлению в зоне конфликта, в чем китайская сторона готова оказывать помощь.

Разбор документа начнем с его названия, которое само по себе отдельный сигнал. Оно называет войну в Украине "украинским кризисом".

В Киеве категорически не принимают такую формулировку, считая, что она умаляет факт агрессии России. В общем, одно только название должно было насторожить украинскую сторону. Но перейдем к содержанию.

Политолог Руслан Бортник в разговоре со "Страной" предложил не называть предложения Китая "планом".

"В нем нет конкретных шагов, сроков выполнения, прав и обязанностей сторон. Это концепция, набор принципов урегулирования, которые можно даже назвать универсальными. Китай использовал ситуацию, чтобы обозначить свою позицию в отношении путей разрешения любых подобных кризисов", - сказал эксперт изданию.

В свою очередь эксперт-международник Илья Куса называет китайские инициативы "скорее идеологическим месседжем, подтверждающим позицию, занятую Пекином год тому назад", который, дескать, не повлияет на ситуацию в Украине.

И все же украинская специфика учитывалась авторами этого документа.

Как писала "Страна", Китай по сути призывает пересмотреть основные подходы Запада и Украины к этой войне. С одной стороны, Пекин призывает уважать суверенитет и территориальную целостность стран и устав ООН, не упоминая при этом Украины, а с другой, не ставит вопрос о выводе российских войск с украинской территории, что является ключевым требованием Киева, более-менее поддерживаемым на Западе. Без этого условия китайцы предлагают начать прямые переговоры между Киевом и Москвой (то есть без участия в них западных союзников).

К слову, и пункт об уважении территориальной целостности выглядит в данном контексте не столько проукраинским, сколько прокитайским. Потому что у Китая есть свой вопрос, связанный с этой проблемой - Тайвань. Международное сообщество считает его территорией Китая, но при этом США и Запад требуют от КНР не пытаться силой вернуть этот остров себе и грозит ему за такие попытки жестким ответом. И, таким образом, Пекин как бы ставит перед Западом вопрос - если вы призываете уважать территориальную целостность Украины, то почему вы не уважаете территориальную целостность Китая?

Но вернемся к предложениям КНР по Украине.

Пекин настаивает, что "нельзя подливать масло в огонь и накачивать противостояние", имея в виду, очевидно, поставки западного оружия Киеву. Китайцы призывают к отмене санкций, что также является важным элементом наказания России за агрессию.

Обращает на себя внимание тезис о недопущении обеспечения безопасности одних стран за счет других. Это похоже на призывы России на переговорах с США и НАТО накануне вторжения, требование дать гарантии непринятия в Альянс Украины. Получается, Китай предлагает снова вернуться к этому вопросу. Причем Пекин вообще раскритиковал в очередной раз принцип создания военных блоков и вовлечения в него региональных держав. Это важно для самого Китая, против которого Вашингтоном также формируется коалиция через различные блоки, например AUKUS (Австралия, Великобритания и США).

Единственное, что можно расценить как предупреждение России в документе, - тезис о недопустимости применения ядерного оружия.

Оправданные ожидания

С учетом всего сказанного неудивительно, что план был встречен прохладно на Западе. Так, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в китайском плане для него достаточно только первого пункта, где говорится об уважении к суверенитету всех стран.

"Украина не нападала на Россию. НАТО не нападало на Россию. США не нападали на Россию. Это была война выбора, которую вел Путин", - заявил Салливан в комментарии CNN.

По его словам, война "может закончиться завтра, если Россия прекратит нападать на Украину и выведет свои войска".

Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил о якобы противоречивости предложений Пекина.

"Вы знаете, в китайском плане 12 пунктов. Если бы они серьезно отнеслись к первому пункту - суверенитету, тогда эта война закончилась бы завтра", - заявил Блинкен в программе "Доброе утро, Америка" телекомпании ABC.

Китай, по словам госсекретаря, пытается усидеть на двух стульях.

"С одной стороны, он пытается представить себя как нейтральную и ищущую мира (силу - Ред.), а с другой - поддерживает ложный российский нарратив о войне", - отметил Блинкен. При этом Пекин, по его словам, передает невоенную помощь Москве "через свои компании" и "сейчас размышляет о военной помощи".

К комментарию Блинкена и вообще подоплеке заявлений о якобы возможных военных поставках из Китая в Россию мы еще вернемся.

Пожалуй, к наиболее резким заявлениям о плане Пекина стоит отнести комментарий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Тот вообще заявил, что план Китая в принципе не стоит рассматривать с учетом близости Пекина с Москвой.

"К Китаю нет большого доверия, так как они не смогли осудить вторжение России. И они подписали соглашение о безлимитной дружбе с Россией перед вторжением", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Таллине.

Что касается Украины, то здесь реагировали в едином с Западом ключе, но с разной степенью дипломатичности. Так, глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия тоже обратил внимание, что Китай не призвал вывести российские войска за пределы Украины, хотя в Пекине заявляют "о необходимости уважения к суверенитету каждой страны". Одновременно китайский представитель воздержался во время голосования за резолюцию ООН по украинской формуле мира. А это опять-таки подыгрывание Москве.

"То есть (Китай - Ред.) хочет, чтобы мы уже садились за стол переговоров и о чем-то договаривались, пока российские танки будут убивать наших граждан. Это неприемлемая позиция", - в ходе телемарафона заявил Арахамия, который, напомним, возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией в начале полномасштабной войны.

Президент Зеленский же высказался дипломатично.

"Я не думаю, что это мирный план. Мне кажется, что Китай просто высказал свои мысли. Это хорошо, что Китай начал говорить о войне в Украине. Другой вопрос, что стоит за словами", - заявил украинский лидер.

Он также добавил, что в предложениях Китая есть мысли, которые он не разделяет, но есть и те, которые подходят Украине (например, о поддержке территориальной целостности). И, дескать, по этим пунктам стоит работать с Китаем. В другом ответе на ту же тему Зеленский был более откровенен, заявив, что если в плане нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, то такой план Киеву не подходит.

Зачем Пекину был нужен план

Вряд ли в Китае не понимали, какую реакцию на Западе и в Украине вызовут именно такие мирные предложения, благо Пекин заранее поделился наработками со всеми заинтересованными сторонами. Есть несколько соображений, зачем вообще китайцы вышли с такой инициативой.

По мнению политолога Вадима Карасева, через год после начала полномасштабной войны в Украине Китай с его нынешним геополитическим и экономическим весом уже не мог "просто смотреть со стороны за развитием конфликта, который приобретает все больший масштаб". И его обращение в виде набора мирных предложений адресовалось, помимо Украины, Запада и России, "третьим странам", то есть тем, кто не встал ни на чью сторону в войне Москвы и Киева, поддержанного США и союзниками.

"А Китай претендует на моральное лидерство, прежде всего среди стран, оставшихся в таких условиях нейтральными. Расчет делается на то, что Пекин выступает за мир, обвиняя при этом США, что те, мол, разжигают только конфликт", - комментирует эксперт "Стране".

"Китайский план - это элемент глобальной - и в данном случае идеологической - конкуренции между Пекином и США. Пекин осуждает санкционное давление, разрушение (вследствие в том числе санкций) мировой торговли, создание кризисов, что в совокупности якобы несет западная политика. Это делается, чтобы попытаться перетащить на свою сторону страны т.н. глобального Юга, для которых по сути китайский план и был написан", - говорит политолог Бортник "Стране".

С этим связана, как считает эксперт, серия заявлений на Западе, начавшаяся в преддверии обнародования пакета мирных предложений Пекина и продолжающаяся до сих пор, что видно по заявлению Блинкена о якобы рассматриваемой китайским руководством возможности военной помощи России.

"Это попытка дискредитировать позицию Китая, что является ходом уже Запада в конкуренции с Пекином за нейтралов и одновременно в поддержание западного единства, которому, как считается, угрожает миротворческий поход китайцев", - полагает Бортник.

В Украине же, по его словам, отношение власти к китайским инициативам будет как к "дипломатико-идеологической диверсии" против воплощения "формулы мира" президента Зеленского, в основе которой лежит-де принцип капитуляции России.

В свою очередь Илья Куса считает, что Китай, решив "занять позицию морального превосходства", не хочет брать на себя обязательства, "оставляя поле для интерпретаций настолько широким, насколько это возможно - на всякий случай".

"Позиция "за все хорошее против всего плохого" позволит КНР продолжать критиковать США, продвигать свой нарратив о "справедливом мире", сплачивая незападные государства Юга и Востока, и при этом не занимать какой-то слишком уже откровенной позиции по Украине", - написал Куса на своей странице в Фейсбуке.

Пекин, по его словам, и дальше продолжит "держать дистанцию", "помогая РФ точечно и аккуратно, сохраняя ее в зависимости и не позволяя Путину быстро и разгромно проиграть".

Схожая трактовка присутствует и в оценках западных СМИ.

"Китай не может допустить, чтобы Россия проиграла, потому что тогда США сосредоточатся на нем", - написал член Совета по политике в области иностранных дел Госдепартамента США Хэл Брэндс в колонке для Bloomberg.

"Существуют веские причины, по которым Китай не хотел бы быть втянутым в войну – такие как страх международного осуждения, дальнейший ущерб отношениям с Европой и подверженность санкциям США. Тем не менее, есть одна очень веская причина, по которой Си все же может вмешаться: он не может допустить, чтобы Путин проиграл. Россия, которая выйдет из этой войны слегка ослабленной, изолированной на международном уровне и, следовательно, более зависимой от Пекина, не так уж и плоха с точки зрения Си. Россия, которая пострадала так сильно, что вряд ли может считаться великой державой, представляет большую проблему, потому что позволяет США сосредоточиться на Пекине. Еще хуже для Си сценарий, при котором военное поражение ведет к политической дестабилизации в Москве, потенциально делая китайско-российское стратегическое партнерство — единственный ответ Китая на глобальную сеть альянсов, которыми обладает Америка, — жертвой путинской незаконченной войны", – написал он.

Какой будет реакция Китая на неприятие и даже осуждение его плана, сейчас интрига. Будет ли он, например, теперь поставлять оружие России или каким-то другим образом показывать, что неправильно было его план отвергать.

"Начнутся ли какие-то гибридные действия, например, развертывание военных частей где-либо, или Северная Корея вдруг захочет участвовать в восстановлении Мариуполя. Китай играет в долгую и наверняка подготовил план реагирования на ожидаемый ответ на свои инициативы. Но ответ его явно не будет скоропалительным", - полагает Бортник.

Возможно, таковым посчитают приезд в обозримом будущем китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. Не исключено, что усилия Вашингтона надавить сейчас посильнее на Китай обвинениями в готовности помогать Москве объясняются соображениями если не сорвать этот визит, то хотя бы предотвратить предоставление ощутимой военной помощи России.