У администрации президента США Джо Байдена есть данные о том, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России, а также содействия в уклонении от санкций. Вашингтон призывает Пекин не делать этого.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции, организованной журналом The Atlantic.

По его словам, до сих пор Китай не помогал России уклоняться от санкций и не поставлял ей оружие.

"В течение последних... месяцев мы получили информацию, которая убедительно свидетельствует о том, что Китай теперь рассматривает возможность делать это", - сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что "это было одной из причин" проведения им встречи с главой канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам, членом Политбюро Ваном И. Как сообщил Блинкен, на встрече он заявил Вану И об "озабоченности" американской стороны и предупредил, что в отношениях между США и Китаем может возникнуть "серьезная проблема". Госсекретарь заверил, что и "многие другие страны" обращаются к Китаю с призывом не оказывать РФ такой помощи.

Сегодня и в НАТО заявили, что видят признаки того, что Китай, возможно, планирует отправить оружие в Россию.

Власти США уже говорили, что, по их мнению, Китай предоставляет нелетальную военную помощь России для ведения войны в Украине.