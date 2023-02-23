НАТО видит признаки того, что Китай, возможно, планирует отправить оружие в Россию.

Об этом заявил глава Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг, пишет CNN.

"Мы не видели никаких поставок смертоносной помощи из Китая в Россию, но мы видим признаки того, что они рассматривают и, возможно, планируют это, и именно поэтому США и другие союзники очень четко предостерегают от этого", - сказал Столтенберг.

Глава НАТО заявил, что Китай является членом Совета Безопасности ООН, а война России против Украины является нарушением Устава ООН.

"Основной принцип этой хартии - уважать целостность других наций и не вторгаться в другую страну с сотнями тысяч военнослужащих, и, конечно же, Китай не должен быть частью этого", - сказал Столтенберг.

Напомним, власти США считают, что Китай предоставляет нелетальную военную помощь России для ведения войны в Украине. Кроме того, по данным NBC News, администрация президента США обеспокоена тем, что Китай рассматривает возможность отправки летальной помощи.

При этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что с начала войны Китай неизменно призывал к миру и переговорам и назвал сообщения о поставках оружия РФ "домыслами", которые "направлены против КНР".