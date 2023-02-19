В последнее время США начали замечать тревожные тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил. По мнению Вашингтона, есть признаки того, что Пекин может усилить поддержку России и приближается к решению предоставить Москве летальную военную помощь.

Об этом со ссылкой на источники пишет CNN.

Официальные лица США, знакомые с ситуацией, рассказали журналистам, что на изменение позиции Китая указывают разведданные. Сообщается, что США были обеспокоены этой информацией и поделились ею с союзниками на Мюнхенской конференции.

Сайт телеканала пишет, что на вчерашней незапланированной встрече с министром иностранных дел Китая Ван И эту тему поднял госсекретарь Энтони Блинкен. Чиновники встретились во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Озабоченность, которая у нас есть сейчас, основана на имеющейся у нас информации о том, что они (китайская сторона - Ред.) рассматривают возможность предоставления летальной поддержки. И мы очень ясно дали им понять, что это создаст серьезную проблему для нас и в наших отношениях", - сказал госсекретарь.

"Госсекретарь довольно резко предупредил о последствиях оказания Китаем материальной поддержки России или помощи России в систематическом уклонении от санкций", - прокомментировал действия Блинкена высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

"США видят, как Китай публично пытается представить себя сторонником мира и поддерживать отношения с Европой, в то же время тайно помогая военным усилиям России и рассматривая возможность предоставления летальной помощи", - говорят источники.

Между тем на днях Китай призвал Украину и Россию прекратить огонь и приступить к мирным переговорам как можно быстрее.

После этого призыва министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба очертил взгляд Киева на посредническую роль Китая в конфликте России и Украины.