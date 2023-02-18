Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба очертил взгляд Киева на посредническую роль Китая в конфликте России и Украины.

Об этом глава МИД Украины рассказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Кулеба заявил, что "Китай может сыграть роль в сдерживании агрессивных намерений России", поскольку имеет с РФ особые отношения.

Но, по его словам, никакие договоренности не могут иметь в основе территориальные уступки Украины.

"Мы хотим, чтобы Китай сыграл свою роль. Роль, которая подтвердит основополагающий принцип как для Китая, так и для Украины - территориальная целостность. Никакие компромиссы невозможны в отношении территориальной целостности Украины или любой другой страны мира", - заявил Кулеба.

Напомним, Китай в последние два дня активно призывает к переговорам Киева и Москвы. И готовит свои предложения по поводу мирного урегулирования.

Также свое обращение готовит на 21 февраля президент США Джо Байден.

Ранее мы писали, что сегодня руководитель канцелярии Комитета по международным делам ЦК Компартии Китая Ван И заявил, что российско-украинские переговоры в начале войны были прекращены под вероятным влиянием "каких-то сил", не хотевших материализации мирных договоренностей.