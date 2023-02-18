Китай заявил, что российско-украинские переговоры в начале войны были прекращены под вероятным влиянием "каких-то сил", не хотевших материализации мирных договоренностей.

Такое заявление на Мюнхенской конференции по безопасности сделал сегодня руководитель канцелярии Комитета по международным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

"Мы не хотим подливать масла в огонь и не хотим иметь никакой выгоды от кризиса. Мы хотим способствовать нахождению мира, мы на стороне мира и диалога", – сказал Ван И.

Он напомнил о предложении лидера Китая Си Цзиньпина, сделанном уже на второй день после начала российского вторжения, чтобы Украина и Россия обсудили способы урегулирования конфликта.

Ранее экс-премьер Израиля заявил, что мирные переговоры Украины и России в марте-апреле 2022 года прервались из-за Запада.

Тем временем война в Украине продолжается уже 360-й день. Мы следим за новостями 18 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 359-го дня войны. Власти призывают жителей Бахмута срочно покинуть свои дома, одновременно заверяя, что город будет удержан. Минобороны Британии озвучило новые цифры российских потерь в Украине - они в два-три раза меньше, чем оценка украинского Генштаба. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд поддержала украинские удары по Крыму.

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