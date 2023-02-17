Подводим итоги 359-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Наступление россиян, по данным Генштаба ВСУ, идёт на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Вчера вечером вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Бахмута срочно его покинуть.

"Честно говоря, меня очень удивляет, что там до сих пор делают 6 тысяч гражданских. Именно столько людей остаются в городе по последним данным", - написала она в своем телеграм-канале.

По словам вице-премьера, эти люди подвергают себя опасности, создают нагрузку на волонтеров и мешают ВСУ воевать. "Если вы адекватны, законопослушны и патриотические граждане, вы должны немедленно эвакуироваться", - заявила Верещук.

Ранее газета New York Times связала закрытие Бахмута для въезда гражданских лиц с планами по оставлению города. Украинские власти, как видим, называют иные причины. Но нельзя не отметить, что призывы покидать город и запреты на его посещение со стороны активизировались лишь в последнее время.

Но официально Киев заявляет, что Бахмут будет удержан.

"Бахмут удержат. Тот, кто жалуется, что защита уносит слишком много жертв, не должен забывать: если мы отступим, другой город станет новым Бахмутом. Вот почему наши солдаты сражаются за каждый квадратный сантиметр земли", - заявил глава МИД Кулеба немецким журналистам.

Основные бои под Бахмутом идут сейчас, во первых, за село Парасковиевка. "Институт изучения войны", анализируя видео с фронта, пишут, что россияне уже вошли в этот населенный пункт на северо-восточной окраине Бахмута.

А вечером куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин объявил о захвате этого села.

В ЧВК опубликовали фото из населенного пункта. Судя по зданию, возле которого стоят "вагнеровцы" - это местная амбулатория, которая расположена в центральной части села.

Отметим, что южная часть Парасковиевки примыкает к стратегической трассе M03 на Славянск. Захват населенного пункта позволяет эту дорогу перерезать.

Украина продвижения "Вагнера" в этом селе не подтверждала. Украинские военные сегодня заявляли, что все атаки противника на северном и других направлениях отбиты.

Также россияне заявляют, что штурмуют село Берховка со стороны трассы М03 на Славянск (то есть, уже к северо-западу от Бахмута). Украина этих атак не подтверждает - Берховки в сводках Генштаба не фигурирует. Зачем россиянам это село и как его захват поменяет положение под Бахмутом, мы разбирали здесь. Если коротко, то это будет означать полную блокаду Бахмута с северного направления.

Тем временем вокруг боев за Бахмуту развивается отдельный сюжет, связанный с новым публичным наездом "вагнеровцев" и Пригожина на командование российской армии.

Вчера и сегодня из ЧВК идут утверждения, что министерство обороны РФ не дает "вагнеровцам" боеприпасов и "перерезало поставки". Их озвучивает и сам Пригожин, который, по его словам, "обошел все известные кабинеты в Москве", и сами "вагнеровцы", которые записывают видео с призывами "хватит беспредельничать, дайте нам воевать".

То есть, по версии "Вагнера", минобороны России, ревнуя к успехам ЧВК, решило посадить ее на снарядный голод.

Впрочем, есть альтернативная точка зрения.

"Вагнер" понёс очень большие потери (до 50% личного состава, по данным британского минобороны) и не имеет притока новых добровольцев, чтобы их восполнить (даже среди заключенных из-за информации почти уже не осталось желающих из-за больших потерь, после чего Пригожин и заявил о прекращении их вербовки). И потому ЧВК уже не может, как раньше, использовать приносившую ему успех тактику атак "волнами пехоты", не считаясь с потерями. И за счёт критики военного командования Пригожин, по данной версии, пытается оправдать замедление продвижения под Бахмутом, переложив вину за него на минобороны. Что, впрочем, не исключает того, что проблемы со снарядами действительно есть, но они касаются не только ЧВК, а в целом российской армии, о чем уже достаточно давно сообщают и из других подразделений.

С другой стороны, конкретно по Бахмуту украинские военные, которые там находятся, отмечают в последние дни не ослабление, а усиление обстрелов города из артиллерии всех видов. Что может свидетельствовать, что как раз здесь каких-то нарастающих проблем с боеприпасами у российских сил пока нет.

Севернее, в Луганской области уже который день подряд фиксируют увеличение числа российских атак.

"Сегодня достаточно сложно на всех направлениях. Намного увеличилось количество наступлений, обстрелов, даже подключают авиацию. Но какой бы сложной ситуация не была, она контролируемая на всех направлениях и в Белоговорвке, и направлениях Кременная-Лиман и Сватово-Купянск", - заявил губернатор Сергей Гайдай.

При этом россияне почти прекратили ночные штурмовые действия на Угледарском направлении - используя это время для восстановления сил и подтягивания резервов.

"За последние два дня численность штурмовых действий на этом направлении колеблется от трех до четырех. Ранее он вел беспокоящий огонь, постоянно работали подразделения ДРГ и штурмовые группы. На сегодняшний день наблюдается несколько иная тактика: ночью они пытаются восстанавливаться, обновлять резервы, личный состав", - заявил спикер пресс-центра Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

А вот днем, по его словам, противник под Угледаром интенсивно применяет артиллерию и совершает штурмовые действия.

Неоднозначная информация сегодня прошла по Сумской области. Сегодня британская The Times сообщила о том, что Россия сконцентрировала на ее границах крупную группировку войск. Об этом газете сообщил старший лейтенант ВСУ Андрей Гулаков.

"По ту сторону границы с Сумами сосредоточено 10 000 российских военных. Это самая большая концентрация, которая здесь когда-либо была", - заявил он. По словам Гулакова, россияне построили полевой госпиталь и гравием засыпали дорогу, ведущую к границе с Украиной. Благодаря этому там может двигаться бронетехника.

Но позже Сумская ОВА назвала эту информацию фейком. "По информации военных, ударная группировка врага на границе с Сумщиной не зафиксирована", - говорится в сообщении.

Вместо нападения со стороны Сум, власти Украины ждут ракетную атаку по Украине 24 февраля - в годовщину вторжения.

"24 февраля мы готовы к разным сценариям. Не забывайте, что у нас классные воздушные силы, поэтому слушайте, что говорят именно эти люди, умеющие сбивать российские и другие воздушные цели", - заявил глава Офиса президента Ермак в своем телеграм-канале.

Ранее о вероятном ракетном ударе на годовщину нападения говорили секретарь СНБО Данилов и оперативное командование "Юг".

Потери РФ и новое военное руководство

Сегодня минобороны Британии озвучило цифры российских потерь в Украине. Убитыми россияне потеряли 40-60 тысяч человек.

Отметим, что это в два-три раза меньше, чем оценка российских потерь украинским Генштабом. По его данным на это утро, в Украине убито более 141 тысячи россиян.

Всего, по данным британских военных, с учетом раненых, потери РФ составляют до 200 тысяч.

Оценки украинских потерь на Западе разнятся. В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 тысячах погибших солдат ВСУ, но после уточнила, что в эту цифру входят и раненые.

Отметим, что украинские власти в прошлом году называли цифру численности ВСУ в 700 тысяч человек. Это было существенно больше, чем тогда на фронте у России, но, видимо, после мобилизации в РФ картина изменилась. Плюс сказываются потери, которые несут украинские войска в ожесточенных боях на фронте в последние месяцы, а также планы по подготовки нового наступления ВСУ, для которого нужно наращивать численность армии.

И это заметно по активизации мобилизации в Украине.

В Украине есть потребность в мобилизационном ресурсе, но энтузиазм у людей призывного возраста падает, заявила сегодня руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она говорит, что на фронте есть подразделения, которым необходима ротация, "но получение повестки не означает отправки на фронт". Сначала просто проверяют данные людей, ставят их на учет, отправляют на медкомиссию и только после этого он может быть призван в армию, говорит Гуменюк.

Также она прокомментировала случай жесткого задержания мужчины в Одессе и дала понять, что виновным в этом инциденте могут признать самого задержанного.

"В рамках служебного расследования, в том числе, изучается полный формат видео, которое есть, в частности, на бодикамерах, которыми снаряжены эти группы. И предыдущее поведение именно виновника этого инцидента достаточно провокационно. Оно достаточно некорректно, оно достаточно эмоционально, опять-таки. Поэтому служебное расследование изучит полностью видео и выводы будут сделаны на основании этих результатов", - заявила она.

Возвращаясь к российским потерям, можно сказать, что озвученные Британией цифры критическими назвать сложно. И, если верить официально заявленным цифрам по российской мобилизации - 300 тысяч новобранцев - то это будет примерно в шесть-семь раз больше, чем погибло на фронте с начала войны.

Как распорядятся россияне этим ресурсом - пока непонятно. Но сегодня в России официально объявили о новых назначениях в армии.

Командующим Центральным военным округом РФ официально стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. По данным российских СМИ, он неофициально занимал эту должность еще с ноября. Видимо, уже тогда Мордвичев сменил на этом посту генерал-майора Лапина, которого публично критиковали Кадыров и Пригожин, обвиняя в провалах в обороне в Харьковской области.

СБУ в сентябре обвинила Мордвичева в отдаче приказа на штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе. Судя по многим данным, новый командующий ЦВО был одним из основных руководителей захвата Мариуполя.

Также минобороны РФ подтвердило назначение генерал-лейтенанта Евгения Никифорова командующим войсками Западного военного округа. Украинская разведка заявляла, что Никифоров связан с куратором ЧВК "Вагнер" Пригожиным. И причастен к сбитию украинского Ил-76 под Луганском в 2014 году.

Западная разведка сообщала, что Никифоров является новым командующим группировкой войск "Запад" в Украине. Эта группировка ранее, как считалось, воевала на Харьковском направлении.

Но это было известно давно. А сегодня российская власть легализовала всех генералов, которые, судя по всему, активно задействованы в украинской войне. Это может значить, что они прошли некий "испытательный срок" и готовы исполнять возложенные задачи.

Оружие и аудит

Сегодня в Украину приехал премьер Нидерландов Марк Рютте. Он заявил, что его страна вместе с Германией и Данией передадут Украине более 100 танков Leopard.

"Мы вместе с Германией и Данией предоставим 100 танков Leopard, вместе с Германией и США – ЗРК Patriot, а также танки Leopard-2 с боезапасом", - сказал Рютте. По его словам, танки будут поставлены "как можно быстрее" и будут уже готовы к бою.

Франция, как стало известно сегодня, передала Украине противотанковые ракетные комплексы пятого поколения "Akeron", заявил вице-президент Комиссии по национальной обороне и Вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио.

Akeron MP - французская противотанковая управляемая ракетная система пятого поколения. Поступила на вооружение в 2017 году. Ее разработали для замены "Джавелинов". Комплекс предназначен для пехоты, может быть переносным или крепиться на боевые машины. Имеет дальность стрельбы до пяти километров.

Тем временем хедлайнер по военным поставкам - США - хотят направить в зону боевых действий аудиторов. Об этом сообщили инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства международного развития в совместном интервью газете The Wall Street Journal.

Инспекторы заявляют, что не видели доказательств крупного мошенничества, но хотят, чтобы сотрудники прибыли на место. До сих пор они могли выполнять надзорные задачи удаленно, используя персонал, базирующийся в Вашингтоне, Польше и Германии.

Но после поездки трех инспекторов в Киев в конце января они заявили, что будут настаивать на том, чтобы "армия" из 177 аудиторов и следователей прибыла в Украину.

Согласно правительственным документам, в 2022 году Конгресс выделил Украине более 113 миллиардов долларов. Подробно о том, почему США хотят провести аудит использования военной помощи Украиной читайте здесь.

Нуланд и Крым

После заявлений госсекретаря Блинкена о том, что попытка ВСУ освободить Крым может стать "красной чертой" для России, из Госдепартамента прозвучало и другое мнение. Замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что поддерживает украинские удары по Крыму.

По ее словам, для надёжного окончания войны в Украине Крым должен быть "как минимум демилитаризирован".



Отвечая на вопрос, не опасаются ли в Вашингтоне пересечь "красные линии" России, оказывая поддержку Украине, которая хочет вернуть военным путем Крым, Нуланд сказала, что США никогда не признавали Крым российским.



По ее словам, Россия превратила полуостров в свой военный плацдарм, который будут угрожать безопасности Украины даже после завершения конфликта.



Военные объекты, которые Россия разместила в Крыму, США рассматривают как легитимные цели и поддерживают нанесение украинской армией ударов по ним, сказала Нуланд во время онлайн-дискуссии в вашингтонском Фонде Карнеги.



"Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это. Украина никогда не будет в безопасности, пока Крым - как минимум - не демилитаризован", - сказала Нуланд.

При этом Нуланд добавила, что прежде чем подойти к вопросу о Крыме, украинским военным необходимо еще вернуть значительные территории. "И именно на этом они сейчас сосредоточены", - заключила она.

Также чиновница заявила, что США и союзники сформируют в Украине "вооруженные силы будущего", которые бы сдерживали Россию после окончания нынешней войны. Это предусматривает создание "интегрированной системы ПВО, высококлассных пограничных сил, возможностей для патрулирования собственных морских вод".

В России отреагировали на слова Нуланд про Крым. В МИД РФ заявили, что подтверждаются российские заявления "о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт".

"США активно снабжают Киев современными комплексами, которые используются для поражения российских регионов. Консультируют украинских военачальников. Де-факто вместе с ними планируют операции. Участвуют в наведении на цели вооружений, что открыто признают и американские эксперты", - заявил пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко.

Одобрение ударов по Крыму "это то же самое, что подталкивание их (украинцев - Ред.) к атаке на Москву или Владивосток".

Так или иначе, но заявления Нуланд подтверждает вывод, который мы делали ранее - в случае успеха возможного украинского наступления на юге с перерезанием сухопутного коридора в Крым и выходу к полуострова, наиболее вероятным сценарием будут не переговоры, а начало атаки ВСУ на Крым, которым россиянам будет труднее оборонять, чем нынешнюю линию фронта на юге Украины в силу проблем с логистикой на полуострове. Ведь в случае выхода украинских войск к границе с Крымом единственной линией снабжения станет уязвимый для ударов ВСУ Крымский мост.

Но, повторимся, для этого нужно, чтоб украинская армия смогла прорвать нынешнюю линию обороны России на юге, во что, как мы писали во вчерашних итогах, на Западе верят далеко не все.

Правда, на высоком официальном уровне руководство стран Запада и Украины демонстрирует настрой на победу.

Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности сравнил Украину с Давидом, который убил пращой Голиафа. По его словам, "Россия-Голиаф падет в этом году".

Затем он сказал, что Давид - не только Украина, а и весь Запад. "Мы, объединённые Давиды этого мира, должны победить Путиных во всем мире", - заявил Зеленский.

О том, что сейчас нужно воевать, заявил также сторонник переговоров с Россией Макрон. Президент Франции сказал, что страны Запада будут наращивать помощь Украине в ближайшие месяцы и недели, чтобы ВСУ могли перейти в контрнаступление, одержать победу и начать процесс переговоров.

Правда, после этого "необходимо найти силу и смелость выстроить диалог с Россией, без него невозможен мир в Европе. Но сейчас для этого диалога не время".

При этом у других мировых игроков может быть иное мнение. Китайский лидер Си Цзиньпин хочет выступить с речью мира в годовщину вторжения России. О таком намерении рассказал заведующий канцелярией Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, экс-глава МИД КНР Ван И во время встречи с итальянским коллегой Антонио Таяни.

В 20-х числах февраля Ван И намерен посетить Москву. Российские СМИ со ссылкой на источники писали, что он может быть принят Путиным. Также сообщалось, что за визитом Ван И может последовать визит в Москву Си Цзиньпина, но пока он не подтвержден.