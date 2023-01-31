В Киев прибыли американские ревизоры, которые проверят использование Украиной помощи США во время войны.

Многие комментаторы восприняли это как фактор внутриамериканской повестки - Белый дом вынужден реагировать на требования республиканцев наладить контроль за использованием американской помощи Украине.

Однако политические последствия и внутри Украины могут быть очень значительными.

Опрошенные "Страной" эксперты сомневаются, что должностные лица по окончании ревизии будут громогласно заявлять о серьезных злоупотреблениях, если таковые обнаружатся, ведь это поставит под удар администрацию президента Джо Байдена. Однако информация о выявленных нарушениях может быть доведена из Вашингтона представителям украинской власти непублично, а вслед за этим последуют настоятельные рекомендации уволить нарушителей. Даже если они являются ключевыми членами команды президента.

Банковая в ответ на это может, конечно, заявить, что нужно дождаться данных украинского расследования и решений украинских судов, но не факт, что это подействует.

Как пример можно вспомнить недавние отставки в правительстве и в Офисе президента, которые произошли еще до прибытия ревизоров на основании лишь публикаций в СМИ (за исключением Лозинского никому из уволенных даже не было предъявлено подозрения, не говоря о решениях судов). И были поддержаны в США.

Поэтому можно предположить, что вес слова "ревизоров", которые были присланы из Вашингтона, будет еще больше.

Зеленский окажется перед сложным выбором. Если он, по настоянию США, начнет увольнять членов своей команды (речь идет, конечно же, о ключевых членах, а не о людях второго-третьего уровня вроде Кирилла Тимошенко или же заместителей министров, за которых, понятное дело, никто держаться не будет), то это может привести к потери им контроля над ситуацией в стране, так как вертикаль власти будет все больше ориентироваться не на него, а на мнение западных структур и связанных с ними лиц в Украине. Если же будет сопротивляться, то поставит под вопрос дальнейшую помощь США.

Последнее утверждение, впрочем, на Банковой может показаться спорным. Там могут решить, что для Запада более важно, чтоб Украина выстояла, чем пытаться во время войны устроить чистки в украинской власти с риском дестабилизировать ситуацию. Поэтому, не исключено, Офис президента попытается доказать Вашингтону, что кадровые перемены в Киеве "не на часi" и не нужно "раскачивать лодку".

Но даже если эта аргументация на Белый дом и подействует, это не спасет Банковую от волны негатива и дискредитации со стороны связанных с западными структурами СМИ и активистов в Украине. Что может нанести серьезный удар по доверию к руководству страны со всеми вытекающими отсюда в разгар тяжелейшей войны последствиями вплоть до острого внутриполитического кризиса.

Подробности - в статье "Страны".

Старые знакомые

Мы сообщали, что на днях в Киев прибыли генеральные инспекторы Государственного департамента США Диана Шоу, Пентагона Роберт Сторч и Агентства по международному развитию (USAID) Николь Ангарелла.

Как уточнила посол США в Украине Бриджит Бринк, цель их визита, под который уже, дескать, составлен график встреч, - "улучшить независимый надзор за помощью США Украине".

"Мы соблюдаем наивысшие стандарты подотчетности и всестороннего надзора за помощью, которая предоставляется США", - отметила Бринк в своем микроблоге в Твиттере.

Офисы трех указанных генеральных инспекторов (ОГИ) создали межведомственную рабочую группу по Украине, в которую вошли также аналогичные службы в других ведомствах и ряд правительственных аудиторских служб. Всего их 17.

Как уточняется в общем докладе трех ОГИ, их работа подразумевает также выезд в Украину или сопредельные страны и встречи с "ключевыми американскими и украинскими чиновниками, коллегами в разных госструктурах и неправительственных организациях, воплощающих программы, финансируемые США".

Впрочем, информацию о состоянии дел ОГИ, судя по всему, готовы получать из любых источников. На сайтах всех трех инспекций одновременно с визитом генинспекторов появились одинаковые объявления с призывом конфиденциально звонить на горячую линию и сообщать любую информацию о возможной коррупции, связанной с американскими программами помощи, а также сексуальной эксплуатации и домогательствах, мошенничестве, плохом управлении, торговле людьми и других преступлениях.

Иными словами, американцы хотят наладить прямую связь с украинским населением, минуя госорганы Украины, что само по себе показательный факт, не говоря о возможных последствиях, к которым мы еще вернемся.

Из тройки генинспекторов своей историей работы с Украиной и в Украине выделяется Роберт Сторч. На нынешнюю свою должность (гениспектора Пентагона) он был назначен лишь в декабре 2022 года. Интересно, что до того она оставалось вакантной на протяжении последних семи лет. Причем американская пресса восприняла это назначение именно как начало действий Белого дома по налаживанию контроля за использованием помощи Украине.

Тем более, с учетом трудовой биографии Сторча: согласно открытым данным, c декабря 2007 года по декабрь 2009-го он работал в Украине консультантом по вопросам борьбы с коррупцией. Затем он вернулся в Киев в 2014 году, чтобы "помочь в разработке законодательства, которое было принято в октябре того же года с целью установления новых антикоррупционных правил", а также несколько раз в 2015 году для помощи посольству США "по ряду антикоррупционных инициатив".

Глава действующего на западные гранты Центра по борьбе с коррупцией (ЦПК) Виталий Шабунин утверждает, что Сторч консультировал Украину при создании Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

В политических же кругах его хорошо запомнили по неудачной попытке занять в 2017-м должность аудитора бюро от Верховной Рады.

Как писала "Страна", кандидатуру Сторча продвигала группа поддержки НАБУ в парламенте (а негласно - американское посольство), но против были Администрация президента Петра Порошенко и его партия БПП, а также ее союзники по власти - "Народный фронт".

По итогу Рада провалила голосование по Сторчу, но и властям своего кандидата американцы не дали провести. Аудит деятельности НАБУ не состоялся ни тогда, ни позже, что, в том числе, помогло директору бюро Артему Сытнику удержаться на должности. Как бы то ни было, Сторч, надо полагать, хорошо узнал специфические особенности украинской политики, так что подготовительной работы у него точно будет меньше.

"Очевидно, что человек, которого боялся сделать аудитором НАБУ Порошенко, неслучайно оказался в новом статусе в Украине. Американцы точно понимают, что Сторч разбирается в нашем политическом устройстве и знает, за какие ниточки тянуть, чтобы развернуть всю нужную ему картину", - сказал "Стране" один из членов антикоррупционного комитета Рады прошлого созыва, встречавшийся в свое время со Сторчем.

Сторч по приезду в Украину действительно обратился к старым связям, о чем говорит встреча генинспекторов с представителями ЦПК, руководитель которого Виталий Шабунин в последнее время постоянно продвигает тему коррупции в высшей украинской власти и критикует Офис президента.

Как сообщил в своем телеграм-канале Шабунин, по итогам встречи "все три генинспектора глубоко осведомлены как о коррупции на закупках еды, так и с другими проблемами в Минобороны (которые в скором времени станут публичными). Инфантилизмом является мнение власти, что о коррупционных скандалах эта тройка (как и их коллеги) узнают из медиа. Западные медиа оценивают реакцию власти на такие скандалы по медиа, но об их сути они узнают намного раньше", - с намеком пишет Шабунин, который сильно нападал на министра обороны Алексея Резникова по поводу громкого скандала с закупками для ВСУ продовольствия по завышенным ценам.

К слову, Резников также встретился со Сторчем.

Началась зачистка

В целом собеседники "Страны" считают приезд американских ревизоров очень серьезным сигналом для власти.

"Это не только о проверках наших и собственных расходов. Это сигнал, что, дескать, нас достала ваша коррупция. Ваш бюджет - это на 60% наши деньги. Или вы сами уберете своих клептократов, или мы их уберем. Собственно, это уже происходит. Насколько я знаю, НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - Ред.) спустили с поводка. Они имеют право делать что угодно и в отношении кого угодно", - говорил "Стране" член антикоррупционного комитета Рады прошлого созыва, попросивший об анонимности.

Как прогнозирует политолог Руслан Бортник, заявления антикоррупционных органов о расследованиях и громкие отставки станут косвенными свидетельствами проводимых американцами ревизий. Признавать публично наличие серьезных злоупотреблений, по словам эксперта, чиновники не будут, потому что поставит под удар саму администрацию Байдена.

"Но если что-то будет найдено, то мы увидим новые громкие отставки, возможно, в совокупности с обвинениями в коррупции. Правда, отставки будут, вероятно, с отсрочкой 2-3 месяца, чтобы слабее связь была с ревизией", - комментирует Бортник "Стране".

"Байдену нужно отвести от себя обвинения в разбазаривании денег американских налогоплательщиков. Поэтому нужен отчет, который потом можно использовать в предвыборной борьбе с кандидатами от Республиканской партии, которые тему денег на Украину не обойдут вниманием", - полагает политолог Вадим Карасев.

От ревизии будет еще один эффект, добавляет эксперт Бортник.

"Скорее всего, все недовольные властью политики - от Петра Порошенко до грантовых активистов - побегут к ревизорам жаловаться по самым разным вопросам. Таким образом американская сторона проведет аудит не только издержек, но и всего украинского политического спектра. В этом году по плану парламентские выборы. Состоятся они или нет, мы пока не знаем, но у американцев будет понимание, в каком состоянии находятся те или иные партии", - полагает политолог.

"Открытие американцами своих горячих линий тоже показательно. В чем тут фишка, как я понимаю: любой украинец может сообщить о махинациях с американской помощью, а может - о какой-то другой коррупции и хищениях. Потом это информация будет процеживаться и что-то передаваться или в НАБУ или Нацполицию, или на стол Зеленскому для принятия политических решений. Со временем это приведет к расчистке украинской политической площадки. Останется только один Зеленский как символ борьбы Украины с Россией, а вот его окружение уберут", - прогнозирует в разговоре со "Страной" член антикоррупционного комитета Рады прошлого созыва.

По мнению Вадима Карасева, власть понимает всю опасность для себя этой ситуации, но находится в сложной ситуации.

"Власть будет пытаться где-то притормозить процессы, а если вопрос будет стоять ребром, то жертвовать незначительными фигурами, выставляя это борьбой с нарушениями. Маркером будет история назначения нового главы НАБУ. Если удастся отстоять кандидатуру, которая не только партнеров, но и ее устраивает, значит, не все позиции еще сданы. Полностью своего кандидата, конечно провести не дадут. Но отсутствие компромиссной фигуры будет знаком", - комментирует эксперт.

По мнению источника "Страны" в политических кругах, показательной будет судьба министра обороны Алексея Резникова.

"Сейчас против Резникова будет массированный информационный удар со стороны прозападных структур по поводу коррупционного скандала с закупками Минобороны и по другим моментам. Резников очень важная фигура. Это близкий к Ермаку человек, через которого власть контролирует процессы в военной сфере. Это во-первых. А во-вторых, Резников - эффективный коммуникатор с США. Через него Банковая всегда может донести американцам свою точку зрения на военные вопросы, что важно с учетом не самых простых отношений ОП с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Если собьют Резникова, то далее последует удар по главной цели - Ермаку, ключевому менеджеру Зеленского, на которого завязано управление всей властной вертикалью. Параллельно будет качаться тема необходимости чистки Кабмина или же отставки всего правительства во главе со Шмыгалем с целью заменить министров на понятных Западу людей. И плюс к этому - множество громких уголовных дел против нардепов от НАБУ. Если вся эта программа будет реализована, то Зеленский останется, по сути, один без команды и будет исполнять лишь представительские функции. Поэтому вряд ли все пожелания ревизоров он будет исполнять безропотно. Скорее всего попытается сопротивляться. И тут ключевой вопрос - тема с чисткой украинской власти это стратегия, спущенная из Вашингтона, либо инициатива местных прозападных структур, СМИ и активистов, которую они продвигают через посольства большой семерки и Госдеп. Если первый вариант - то шансов избежать чистки немного. Если второй вариант, то Зеленский может сохранить своих людей, так как Запад не будет от него требовать кадровых перемен ультимативно. Но даже в таком случае против него все равно начнется компания по дискредитации со стороны прозападных сил, которые останутся недовольными отсутствием результата своих усилий. Это создает риск подрыва доверия общества к высшему руководству страны и угрожает наступлением полномасштабного политического кризиса. Во время войны это опасная перспектива с учетом рисков дестабилизации обстановки в стране", - говорит источник.