Имя нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может стать известно уже через неделю.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения по видесвязи со студентами, преподавателями и выпускниками Колледжа Европы в Натолине и Брюгге.

Президент уверен, что после того, как у НАБУ появится новый руководитель, антикоррупционные институты будут работать на 100%.

"У нас развита антикоррупционная инфраструктура. Мы также очень неплохо на этом пути продвигаемся вперед. Нам остался только конкурс на главу Национального антикоррупционного бюро. И через неделю мы уже будем иметь руководителя этого органа", – сказал Зеленский.

Как рассказывала "Страна", 16 января комиссия по отбору директора Национального антикоррупционного бюро Украины объявила имена 22 кандидатов, дошедших до этапа собеседований.

В связи с этим мы писали, как разворачивается борьба за контроль над антикоррупционной вертикалью в Украине.