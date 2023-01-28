Зеленский считает, что имя нового директора НАБУ может быть названо через неделю
Имя нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может стать известно уже через неделю.
Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения по видесвязи со студентами, преподавателями и выпускниками Колледжа Европы в Натолине и Брюгге.
Президент уверен, что после того, как у НАБУ появится новый руководитель, антикоррупционные институты будут работать на 100%.
"У нас развита антикоррупционная инфраструктура. Мы также очень неплохо на этом пути продвигаемся вперед. Нам остался только конкурс на главу Национального антикоррупционного бюро. И через неделю мы уже будем иметь руководителя этого органа", – сказал Зеленский.
Как рассказывала "Страна", 16 января комиссия по отбору директора Национального антикоррупционного бюро Украины объявила имена 22 кандидатов, дошедших до этапа собеседований.
В связи с этим мы писали, как разворачивается борьба за контроль над антикоррупционной вертикалью в Украине.