Комиссия по отбору директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) объявила 22 кандидатов, дошедших до этапа собеседований.

Сегодня на заседании члены комиссии утвердили список финалистов, которые по результатам тестирования на общие способности прошли до следующих этапов конкурса.

Руслан Кравченко (243 балла) – руководитель Бучанской окружной прокуратуры. В свое время представлял сторону обвинения в суде над Виктором Януковичем. Руслан Габриелян (238 баллов) – новый прокурор САП, ранее являвшийся детективом НАБУ. Сергей Гупяк (225 баллов) – начальник 4-го следственного отдела Теруправления ГБР в Хмельницком. Вероника Плотникова (225 баллов) – начальник управления организации исполнения решений ЕСПЧ, аналитического и документального обеспечения Департамента противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах Офиса генпрокурора. Семен Кривонос (224 балла) – глава Госинспекции архитектуры и градостроительства. Виктор Павлущик (223 балла) – старший детектив НАБУ, руководитель отдела детективов. Виталий Власюк (222 балла) – заместитель председателя Киевской областной военной администрации. Раньше работал адвокатом. Защищал компанию "Алтаюр", предоставлявшую серверы для размещения информации из реестра деклараций. Александр Цивинский (221 балл) – руководитель третьего отдела детективов НАБУ. Александр Викул (219 баллов) – работал начальником отдела организации представительства в прокуратуре Винницкой области. Александр Рыковцев (219 баллов) – старший детектив НАБУ. Михаил Буртовый (219 баллов) – детектив Четвертого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ. Роман Осипчук (218 баллов) – руководитель управления внутреннего контроля НАБУ. Являлся кандидатом на должность директора БЭБ. Анатолий Нестерцов (218 баллов) – главный детектив НАБУ, бывший работник СБУ. Сергей Наумюк (217 баллов) – руководитель четвертого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ. Игорь Ярчак (215 баллов) – руководитель юридического управления НАБУ. Олег Опишняк (211 баллов) – работает в органах прокуратуры с 1997 года. В 2011 году награжден благодарностью за добросовестную службу в органах прокуратуры ІІ степени. Евгений Теницкий (210 баллов) – детектив НАБУ. Владимир Церковный (210 баллов). Максим Ворвуль (209 баллов) – старший детектив НАБУ. Юрий Белоусов (209 баллов) – возглавляет Департамент войны Офиса генпрокурора. Являлся руководителем Департамента противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сфере и специализированного подразделения Офиса генпрокурора по противодействию пыткам. Александр Руденко (209 баллов) – адвокат, председатель адвокатского объединения "РО ЛЕКС", был кандидатом на должность председателя АРМА. Роман Удовиченко (209 баллов) – ранее заместитель руководителя Конотопской местной прокуратуры.

Сегодня мы подробно рассказывали о том, как разворачивается борьба за пост руководителя НАБУ.

Напомним, после окончания срока полномочий Артема Сытника обязанности главы НАБУ временно принял первый зам директора бюро Гизо Углава.