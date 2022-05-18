Во время войны, за апрель, в том числе, после отставки с поста главы НАБУ Артем Сытник получил свыше 800 тысяч гривен зарплаты. Еще 253 тыс. грн зарплаты ему начислили за март.

Об этом говорится в официальном ответе НАБУ на запрос "Украинских новостей".

В частности зарплата Сытника за апрель выглядит следующим образом:

должностной оклад - 77 974 гривны;

доплата за выслугу лет - 31 189 гривен;

доплата за работу, которая предусматривает доступ к гостайне - 7 797 гривен;

надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 15 594 гривны;

доплата за ранг - 419 гривен;

компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении - 695 965 гривен.

Напомним, после увольнения с поста главы НАБУ Сытник без работы не остался, а был трудоустроен на должность заместителя главы Нацагентства по противодействию коррупции.

Напомним, Артем Сытник был уволен с должности директора НАБУ 12 апреля в связи с окончанием срока полномочий.

Вместе с тем, ранее глава Минфина Сергея Марченко в интервью The Economist сказал, что, если война затянется, правительству придется сокращать бюджетные расходы, в том числе на зарплаты, пенсии, социальные выплаты, а также повышать налоги.

Но по факту проблемы с выплатами бюджетникам и работникам госпредприятий уже начались. В частности, на задержки по зарплатам жалуются учителя школ и преподаватели вузов.

Есть вопросы и по выплатам медикам. "Страна" разбиралась, что происходит с зарплатами в бюджетной сфере и на госпредприятиях.