Мы уже писали о скандальных заявлениях главы Минфина Сергея Марченко, который в интервью The Economist сказал, что, если война затянется, правительству придется идти на "болезненные меры" - сокращать бюджетные расходы, в том числе на зарплаты, пенсии, социальные выплаты, а также повышать налоги.

Но по факту проблемы с выплатами бюджетникам и работникам госпредприятий уже начались. В частности, на задержки по зарплатам жалуются учителя школ и преподаватели вузов (которым незадолго до этого сняли отдельные доплаты, а теперь, получается, вообще не платят). В целом финансирование вузов заметно ухудшилось - срываются сроки перечисления средств на стипендии, коммуналку и др.

Есть вопросы и по выплатам медикам, правда, в здравоохранении размах неплатежей пока меньше, чем в том же образовании. К примеру, в Киеве зарплаты врачам исправно платят, а вот по небольшим городам начинаются задержки.

На срыв сроков по перечислению зарплат жалуются также работники "Укрзализныци", ОГХК.

"На предприятиях идет задержка выплат зарплаты по 7-10 дней. Деньги не могут получить десятки тысяч рабочих", — говорит глава общественной организации "Социальное движение" Виталий Дудин.

Разбирались, что происходит с зарплатами в бюджетной сфере и на госпредприятиях.

Задержки и урезания

О том, что педагогам начали урезать зарплаты, в частности, снимать различные надбавки и доплаты (они могут составлять до 30-50% от заработной платы), мы уже писали.

Но, как оказалось, люди не могут получить даже уменьшенные зарплаты.

Особенно массовые задержки пошли по вузам.

"Я из Мариуполя, "Приазовский государственный технический университет", заведующая кафедрой экономической теории и предпринимательства. Нам еще не заплатили зарплату за апрель, учащимся и аспирантам нет выплат за март и апрель. Это просто ужас. Я 16 марта вырвалась из Мариуполя, и много моих коллег. Университет эвакуировался в Днепровскую политехнику. За март нам в средине мая выплатили зарплату, но наше руководство прошло семь кругов ада. Сейчас задержка. Нам, которые лишились не только дома, но и всех средств существования, уже не за что платить за жилье и питаться. Я зарегистрировалась как внутренне перемещенное лицо 7 апреля, и подала заявление на помощь, но пока так ее и не получила. Одноразово получила помощь едой на семью: 2 банки тушенки, килограмм макарон, 2 килограмма муки, килограмм сахара, банку сгущенки. Как жить, просто не представляю", — обратилась к юристу в сфере образования Андрею Черных завкафедрой Приазовского государственного технического университета Лариса Капранова.

Представитель этого вуза Елена Хаджинова добавила, что "по состоянию на 17 мая приостановлено учреждениям высшего образования проведение всех оплат. Начисление зарплат за апрель сотрудникам университета, стипендий студентам и аспирантам произведено, но выплаты задержаны. Ждем и рассчитываем на решение этого вопроса".

С такими же проблемами сталкиваются и другие вузы.

"Из-за временных технических сложностей Государственная казначейская служба нуждается в дополнительном времени для проведения начислений стипендий и авансовых выплат на банковские карты. После получения уточняющей информации от казначейства университет сообщит о дате этих выплат", - написал в своем Телеграме ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.

Также о том, что не дождались оплат за апрель, нам сообщили в Харьковском национальном университете. Без аванса остались педагоги Полтавской области и Сум.

"Проблемные вопросы следующие:

Задержка с проведением казначействами в областях выплат зарплат и стипендий; Неофициальное предупреждение вузам о том, чтобы те не использовали средства спецфонда, в том числе на зарплаты; Не проведение казначейством оплат вузам за коммунальные услуги. И уже есть примеры предупреждений об отключении электроэнергии образовательным учреждениям в случае неуплаты", - сообщил нам источник на образовательном рынке.

"Страна" обратилась за разъяснениями в Министерство образования. Как сказал нам глава директората профессионального пред высшего и высшего образования Олег Шаров, "задержки некритичные - по несколько дней, и не везде. Перемещенные вузы восстанавливают выплаты, но с потерей 1-2 недель. И это не самый худший вариант в условиях войны", - говорит Шаров. Он также добавил, что нынешнюю ситуацию не считает критической, но что будет дальше, в кримеру, в июне (в этом месяце финансирование высшего образования может сократиться на 10%) - никто не скажет.

Что касается школ, то зарплату на апрель педагогам выплатили, но вчера не пришел аванс. Впрочем, пока задержка небольшая, и учителя больше критикуют урезание зарплат (с них массово снимают надбавки). Но опасаются, что начнут еще и задерживать выплаты.

Еще одна "страшилка", которую сейчас обсуждают педагоги - о том, что их начнут массово отправлять в отпуски за свой счет с 30 июня по 3 октября. Об этом якобы уже предупреждают руководители образовательных учреждений.

"Зарплаты - в порядке очереди"

На задержки зарплат жалуются также адвокаты, предоставляющие бесплатные юридические услуги украинцам. С вопросами - почему не платят денег, они обратились к министру юстиции Денису Малюське.

На что тот на своей странице в Фейсбуке ответил, что речь сейчас идет об очерёдности оплат казначейством, сначала военные затраты, социалка и др. Эта очерёдность регулируется постановлением Кабмина (речь идет о постановлении №590).

"Все без исключения поданные адвокатами акты оперативно регистрируются Центрами бесплатной правовой помощи в органах государственного казначейства, проблемные вопросы их оплаты - в общей плоскости проблем бюджетных платежей в это непростое для государства и бюджета время", - добавил директор Ковельского городского центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Василий Ковальчук.

"Планируют закрывать целые отделения"

На задержки по зарплатам жалуются также медики. Правда, тут все больше зависит от конкретного учреждения, поскольку в ходе медреформы клиники получили автономию и финансируются Нацслужбой здоровья в рамках медицинских пакетов.

Поэтому в больших городах медучреждения чувствуют себя более-менее нормально. К примеру, по столице, как сказал нам глава Киевского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский, задержек по зарплатам медикам нет.

В то же время в некоторых, как сообщает представитель Союза потребителей медицинской продукции Владислав Онищенко, есть клиники, в которых уже месяц не платят зарплаты, а также урезают медпакеты (а это значит, что сократится и финансирование от НСЗУ). Также пошли слухи о закрытии в клиниках целых отделений (к примеру, отделения неврологии в Киевской областной клинической больнице). Якобы идет курс на то, чтобы избавиться от неприбыльных направлений и максимально оптимизировать штат.

"В Харькове медсестер заставляют писать заявления на увольнение по собственному желанию, угрожая уволить по статье, так как они в начале войны выехали за границу без заявлений на отпуск", — говорит Дудин. Эту информацию нам подтвердила и медсестра из Харькова Таисия Демкив.

Она также добавила, что есть медсестры, которые, к примеру, отработали какое-то время в марте, потом уехали. Но зарплату им вообще не заплатили.

Кроме того, медики говорят о сокращениях части персонала и увеличении нагрузки на оставшихся специалистов, при этом работать приходится за двоих, но на те же оклады.

"Авансы хотят отменить"

Виталий Дудин сообщает также о проблемах с выплатой зарплат на госпредприятиях - "Укрзализныце" и ОГХК (Объединенная горнохимическая компания, занимается обогащением титановой руды) - задержки по 7-10 дней, без денег тысячи рабочих.

"На УЗ задержки поясняют тем, что якобы от казначейства вовремя деньги не поступили. Также пошли задержки и по ведомственным подразделениям, в частности железнодорожной больнице во Львове", — отмечает Дудин.

"Вообще сейчас начали поднимать тему, чтобы авансы «пропускать», а платить зарплату раз в месяц, хотя это и является нарушением законодательства. Руководство поясняет, что нет денег, будут якобы дотации из бюджета, и, как только средства поступят, все выплатят. Но когда это будет - неясно. По подразделениям, которые остались на оккупированных территориях людей переводят в простой с оплатой 2/3 от тарифной ставки, это 4,5-5 тысяч гривен. Понятно, что за такие деньги семью не прокормить. Такое решение приняли, в частности, по депо в Мелитополе, хотя работники охраняют имущество УЗ и не пошли на предложения оккупантов запустить движение", — рассказал нам глава независимого профсоюза железнодорожников Александр Скиба.

По ОГХК правление 20 апреля согласовало выплату аванса в размере всего 25% за фактически отработанное время, также частично выплачена и заработная плата, — говорит Дудин. На предприятии ссылаются на военное время и сложную финансовую ситуацию.

То есть проблемы по выплатам зарплат существуют и, что хуже всего, они нарастают, а число украинцев, которым не платят вовремя, увеличивается.

Напомним, мы также писали о том, как в Украине поднимают цены на общественный транспорт.