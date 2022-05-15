Пенсионерам, которые получали пенсии по месту жительства и остались на территориях, где идут активные боевые действия, вся сумма пенсии зачисляется на счета, открытые им в "Ощадбанке".

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью УНИАН.

"Для пенсионеров, которые получали пенсии по месту жительства, и остались на территориях, которые временно оккупированы, окружены, где идут активные боевые действия, из-за чего "Укрпочта" не имеет технической возможности доставлять там пенсию, вся сумма пенсии зачисляется на счета, которые им открыты в "Ощадбанке". Пенсия зачисляется на счета после того, как "Укрпочта" по согласованию с военно-гражданскими администрациями подает в Пенсионный фонд сведения об отсутствии технической возможности осуществлять выплату и доставку пенсий на определенных территориях", - пояснила чиновница.

Министр напомнила, что средства пенсионер может сразу получить в любом отделении "Ощадбанка" на безопасной территории.

"Средства со счета человек может сразу получить в любом отделении "Ощадбанка" на безопасной территории на основании паспорта и справки с номером налогового кода, подписав договор банковского счета. Если человек не обратится в "Ощадбанк" за средствами, то вся сумма пенсии сохраняется, и сразу после восстановления возможности "Укрпочта" доставит человеку всю не полученную сумму по месту жительства", - сказала Лазебная.

Министр добавила, что если пенсионер переселился на безопасную территорию, то пенсия может выплачиваться "Укрпочтой" по новому месту пребывания.

"Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться "Укрпочтой" по новому месту пребывания, через "Ощадбанк" или другой уполномоченный банк, который он сам выберет", - подытожила Лазебная.

Ранее мы писали, что Пенсионный фонд выпустил инструкцию по оформлению пенсии онлайн.

Также "Страна" сообщала, что глава Минфина рассказал о ситуации с пенсиями и зарплатами бюджетникам.